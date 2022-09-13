El Poder Judicial negó a empresas con alto nivel de deuda el derecho a salir de insolvencia mediante Ley de Concursos Mercantil Abogadas afiliadas a la Confederación Internacional de Mujeres en Insolvencia y Reestructuración (IWIRC, por sus siglas en inglés) denunciaron que el Poder Judicial le niega a empresas con alto nivel de deuda el derecho a salir de insolvencia mediante Ley de Concursos Mercantiles. Cabe resaltar que el Concurso Mercantil es un recurso legal al que acuden las empresas que no están en condiciones de estar al corriente con los pagos a sus acreedores; bajo este procedimiento pueden buscar acuerdos y reestructurar sus obligaciones. La idea de los concursos mercantiles no es declarar en quiebra definitiva a las empresas sino darles la oportunidad de reorganizarse para continuar operando. De acuerdo con un artículo publicado por el diario El Mural, las abogadas destacaron que la pandemia multiplicó los casos de empresas en insolvencia, pero muchas de ellas se quedaron sin la protección judicial temporal que legalmente les permite la suspensión de pagos para renegociar condiciones de pago de deuda con sus acreedores. El Concurso Mercantil puede constar de hasta tres etapas: la declaración, la conciliación y la quiebra. Una vez que la solicitud o demanda para que una persona física o moral entre en Concurso Mercantil es efectuada, el juez asignado será el encargado de dictar medidas precautorias para optimizar la operación de la compañía, adicionalmente nombrará en coordinación con el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (IFECOM) un visitador, que evaluará la situación financiera y económica de la empresa y posteriormente dictará sentencia sobre si la solicitud es o no procedente.

Empresas en quiebra

Alma Ireli Ramírez Hernández, visitadora concursal asignada por el IFECOM, detalló que fueron 118 las empresas en condición de insolvencia a las que los Juzgados les negaron la posibilidad de renegociar con sus acreedores mediante la protección de la Ley Concursal. "Muchas empresas perdieron la posibilidad de salvar el negocio y se fueron a la quiebra tan sólo porque no pudieron renovar su firma electrónica (e-firma) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)", afirmó. Asimismo, el diario detalló que las afectaciones se dieron debido a la falta de citas presenciales para renovar la e-firma en el SAT, ya que los juzgados redujeron los plazos para presentación de documentación a tan sólo 3 días, cuando una cita presencial ante la autoridad fiscal llega a demorar 3 o hasta 6 meses. Iris María Guajardo Guerra, vicepresidente de IWIRC, indicó que el problema de acceder a la protección concursal se agrava para las empresas que caen en insolvencia a partir de este año, porque ahora sólo habrá dos Juzgados, ambos en la Ciudad de México, pero con jurisdicción en todo el país. El pasado 4 de marzo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicó el acuerdo 4/2022 en el Diario Oficial de la Federación a través del cual ordenó la creación de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles que iniciaron funciones 3 días después. Ante esta situación, las abogadas detallaron que son muchas las implicaciones que tiene la creación de estos dos juzgados ya que el objetivo fue agilizar los procesos, que se podrían hacer por internet, pero cuando se presentan documentos sin firma y sello, aunque traigan el código QR, los jueces rechazan las peticiones. Por su parte, Mónica Maldonado Quintanilla, titular de la Correduría Pública Número 30 en Nuevo León, advirtió que la concentración de los concursos mercantiles en estos dos juzgados está complicando los procesos para las empresas.