El fisco mexicano tendrá que pagar casi mil millones de pesos a la familia de Carmela Azcárraga Milmo. Desde hace casi 15 años, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha litigado un caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se trata de un juicio que empezó Carmela Azcárraga Milmo por la devolución de 338 millones de pesos correspondientes al cobro de impuestos por la venta de sus acciones en Acotel S.A. de C.V. El problema inicial fue que estos impuestos se gravaron ilegalmente con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. La contribuyente llevó el caso durante años y se enfrentó a cuatro administraciones distintas del SAT durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Como señala Mario Maldonado en El Universal, uno de los aspectos centrales del caso es que el SAT no presentó una defensa en la SCJN. En lugar de eso, utilizaron a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que los defendieran.

Amparo

Al hacer esto, los magistrados del TFJA se adjudicaron las facultades del SAT. Además, los magistrados se encargaron de preparar la defensa del SAT, así como de mejorar sus respuestas. Desafortunadamente para el fisco, esto viola lo establecido en los artículos 4, 16 y 17 de la Constitución. Debido a esto, la contribuyente presentó un amparo en 2019 ante la SCJN. Hay que destacar que, después de tantos años, el monto reclamado se acerba a los mil millones de pesos. El amparo fue aprobado por la Segunda Sala el 14 de abril de este año. La sentencia establece lo siguiente:

Lo procedente es revocar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa deje insubsistente la sentencia pronunciada el 18 de abril de 2017 y dicte otra en la que declare la nulidad del acto; determine que está probado el derecho subjetivo de la actora; y, ordene la devolución que solicitó.

Presión de Hacienda

Maldonado también señala que en mayo, la Secretaria de Hacienda y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) intentaron presionar a los ministros para cambiar la sentencia. Al parecer, Hacienda envió una carta donde se señalaba que el monto de mil millones de pesos afectaría negativamente a la recaudación. De haber triunfado con la carta, este hubiera sido el primer caso en la historia donde se modifican los los efectos de una sentencia ya aprobada en sesión pública. Al final, la SCJN publicó la sentencia original sobre el amparo. Así, el SAT tendrá que pagar casi mil millones de pesos a la familia de Carmela Azcárraga Milmo. Con información de El Universal y Observatorio Informativo https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/corte-da-reves-al-sat-devolvera-mil-mdp-particular htps://observatorioinformativo.com/el-sat-y-la-pff-buscan-que-la-scjn-modifique-sentencia-para-no-devolverle-millones-de-pesos-a-carmela-azcarraga-milmo/

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