El SAT dará una mayor fiscalización mediante todas las herramientas digitales que hoy tiene, las cuales se han perfeccionado desde sexenios anteriores, señala el IMCP Para 2024, el Ejecutivo no pro...

El SAT dará una mayor fiscalización mediante todas las herramientas digitales que hoy tiene, las cuales se han perfeccionado desde sexenios anteriores, señala el IMCP Para 2024, el Ejecutivo no propuso aumentos de impuestos ni la creación de nuevas contribuciones. Al respecto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuará con su estrategia ABC, que implementó desde 2020, y que consiste en las siguientes acciones:

Aumentar la recaudación,

Bajar la evasión y elusión fiscal,

Combatir la corrupción y

Dar la mejor atención al contribuyente. Esta acción se adicionó en 2023.

Por lo anterior, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) considera que en 2024 la autoridad continuará robusteciendo sus facultades de comprobación. El presidente del IMCP, Héctor Amaya Estrella, prevé que el SAT dará una mayor fiscalización mediante todas las herramientas digitales que hoy tiene, las cuales se han perfeccionado desde sexenios anteriores. Como la generación de la factura electrónica que se impulsó desde 2004 para hacerla obligatoria en 2014. En la conferencia de prensa de diciembre del IMCP, el contador dijo que para 2024, se espera una mayor fiscalización por medio de varios mecanismos, como los siguientes:

Cartas invitación a los contribuyentes para cumplir con los pagos de impuestos para ponerse al corriente

Revisiones virtuales

Revisiones profundas

El especialista indicó que la política de fiscalización del SAT le ha dado una captación al gobierno de cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB), particularmente en las acciones sobre los grandes contribuyentes. El presidente del IMCP explicó que lo anterior se debe a que actualmente, con sólo 12 mil grandes contribuyentes el gobierno controla casi la mitad del ingreso tributario. Esto permite a la gestión actual tener esos ingresos asegurados y tener buenos resultados.