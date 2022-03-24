La autoridad reiteró que no habrá prórroga para presentar la declaración anual 2021 de personas morales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró un promedio considerable de abandono de citas por parte de personas morales para todos los servicios. Dicho resultado proviene de la revisión que hizo la autoridad tributaria de las cifras enfocadas primordialmente a la atención de renovaciones de firma electrónica (e.firma) de personas morales, por lo que el SAT exhortó a los contribuyentes a concluir todo proceso iniciado y en caso de no asistir, cancelar su cita, para que otro contribuyente ocupe ese espacio. Cabe señalar que a consecuencia de los cambios fiscales y el confinamiento por la pandemia de COVID-19, las citas para hacer trámites presenciales ante el SAT han escaseado desde hace 2 años. Actualmente, los contribuyentes reportan que tardan más de una semana en conseguir un espacio y la fecha de la cita llega a ser un mes después. "La revisión de los porcentajes de abandono se sitúa en 51% en promedio para todos los servicios que se brindan en las oficinas de atención al contribuyente. En el caso de la firma electrónica (e.firma) de personas morales se registró 40% de abandono", informó el fisco en un comunicado. Al comparar porcentajes de los años 2020 y 2021, respecto al mismo periodo de 2022, se evidencia un incremento de abandono de citas en todos los servicios, excepto cancelación de personas morales, expuso. Además, el SAT reiteró que no habrá prórroga para presentar la declaración anual 2021 de personas morales.