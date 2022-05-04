El 42% de las empresas asegura que el aumento en la carga administrativa y laboral es el mayor reto que han enfrentado a raíz de los cambios Tras la reforma al outsourcing, los gastos administrativos aumentaron alrededor de 15 a 20 por ciento para las empresas que reconocieron personal que antes estaba subcontratado, de acuerdo con Francisco Martínez, CEO de Adecco México. En entrevista con Reforma, el especialista dijo que alrededor de 40 por ciento de las organizaciones aseguran que han sufrido una sobrecarga en tareas administrativas y laborales. "Muchas empresas, al tener que internalizar gran parte de lo que tenían subcontratado, les ha generado muchísima carga administrativa para llevar a cabo la gestión de los recursos humanos” dijo en entrevista con el medio. Además, expuso que muchas organizaciones han tenido que contratar más personal o incluso a empresas de servicios especializados para administrar a la nómina. Una de las problemáticas se presenta en la contratación de personal eventual, ya que antes se hacía a través de las firmas de subcontratación y ahora lo tienen que hacer de forma directa las empresas.

Mayor carga administrativa

Como reportamos, el 42% de las empresas asegura que el aumento en la carga administrativa y laboral es el mayor reto que han enfrentado a raíz de las modificaciones legales, otro 60% de las empresas declara enfrentar incertidumbre sobre el marco regulatorio, de acuerdo con un estudio de la consultora Kelly Services. De acuerdo con Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), con la prohibición de la subcontratación laboral el mercado de las compañías de outsourcing se redujo en 80% y estiman que la recuperación podría demorar hasta 10 años. “Esto no quiere decir que la pérdida fuera pareja, conozco empresas que tuvieron una afectación al 100% y ya cerraron, de hecho, algunos asociados de la Amech nos dijeron que ya no tenían clientes y tuvieron que cerrar y por lo tanto, muchos empleados que antes trabajan para esas empresas, también perdieron sus empleos”, dijo en entrevista con El Economista.

Servicios especializados

Como señala el diario, la nueva regulación permite la subcontratación de servicios especializados, siempre que estos no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante del cliente, y que estén inscritos en el REPSE, un padrón operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y que hasta ahora cuenta con poco más de 113,000 registros. En ese sentido, la STPS ha señalado que se considera servicio especializado cuando el subcontratista pone a sus trabajadores a disposición del cliente para prestar el servicio, entendiéndose cuando los empleados del proveedor están en el centro del trabajo del subcontratante. Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo a El Economista que el hecho de que un trabajador del proveedor entre al centro del trabajo del cliente, no debe ser el factor determinante para decir si se trata o no de un servicio especializado.