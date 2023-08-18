Actualmente se pueden deducir los activos fijos pero no en su totalidad, por ejemplo, maquinaria para el sector construcción se deduce al 86 por ciento El 16 de agosto de 2023, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) informó que está desarrollando una propuesta de reforma fiscal para 2024. Entre los temas que se encuentran incluidos en dicha reforma, se encuentra el de retomar la deducción inmediata de inversiones para micro y pequeñas empresas que estuvo vigente hasta 2018. Con esta facilidad era posible deducir, en algunos activos fijos, hasta 90% en el ejercicio en que se adquirió el activo fijo. De acuerdo con Reforma, como parte de dicha reforma, el gremio de contadores propondrá al Gobierno de México que se puedan deducir en su totalidad los activos fijos, como una medida para incentivar la inversión en el país. El diario indicó que la presidenta del IMCP, Laura Grajeda, sostuvo que la propuesta se presentará para que se incluya como parte del Paquete Económico para 2024, el cual debe presentar el Gobierno de México a más tardar el próximo 8 de septiembre. El objetivo de la propuesta es "promover que las empresas inviertan en activos fijos al deducir de manera automática todos esos recursos", mencionó Grajeda. Actualmente se pueden deducir los activos fijos pero no en su totalidad. Por ejemplo, maquinaria para el sector construcción se deduce al 86 por ciento, detalló. Además, en el caso de autos, la deducción es de un monto máximo de 175 mil pesos, pero la propuesta es que sea de 100 por ciento, pues también es un activo fijo, recordó. La presidenta del IMCP consideró que la deducción en su totalidad de los activos fijos representará un estímulo adicional a otros incentivos que se otorgarán para aprovechar el fenómeno del nearshoring. "Seguramente eso de alguna manera fomentará que más empresas quieran venir a trabajar a México y que aquellas que se fugaron regresen, pues no pagarían impuestos (por estas inversiones en activos)", comentó Grajeda. Este beneficio fiscal sería importante para lograr una mayor inversión, lo que a su vez se traduciría en un mayor crecimiento económico, agregó la especialista.