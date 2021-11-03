El entramado fiscal y administrativo de México es complejo, este país es uno de los más avanzados de Latinoamérica en este aspecto, pero aún así tiene ciertas carencias que han llevado a que el 72% de los mexicanos se quejan de la corrupción en los trámites, según una encuesta del diario español El País en su edición mexicana. Muchos de los ciudadanos mexicanos consideran que los requisitos para poder realizar ciertos trámites administrativos, políticos o legales son más complicados de cumplir de lo que realmente debería ser. Esto también está relacionado con la falta de claridad en los procesos para poder realizar dichos trámites, eso ha provocado que se creen portales webs que buscan dar ayuda a los ciudadanos mexicanos con cualquiera de sus trámites, portales como siempremexico.net. Si hablamos de transparencia en los trámites, sin duda México es uno de los países que menos lo cumplen. El hecho de que los trámites sean tan complejos y los requisitos tan complicados de cumplir ha provocado que la corrupción está a la orden del día en estos procesos, incluso en los relacionados con entidades públicas. Si nos basamos en los datos del estudio de El País México, por poner un ejemplo, 7 de cada 10 ciudadanos mexicanos consideran que es complicado cumplir los requisitos y trámites que marca el Gobierno para poder abrir un negocio. Este problema se vuelve más llamativo cuando las empresas mexicanas se expanden a países internacionales, sobre todo países europeos o norteamericanos. Desgraciadamente el soborno está a la orden del día según un estudio de la ONG Transparencia Internacional, el exceso de burocracia tampoco ayuda a facilitar los trámites a los mexicanos. Muchos ciudadanos terminan recurriendo a estas prácticas poco lícitas para poder agilizar sus trámites burocráticos. En siempremexico.net vas a poder encontrar la solución a cualquiera de las gestiones que intentes realizar. La web está dividida en diferentes secciones entre las que destaca trámites de política, trámites legales, trámites de trabajo, trámites de salud y trámites de autos. Siempre México es un portal web que está articulado en torno a la resolución de cualquier problema, pretende hacer accesible a cualquier trámite a todo tipo de personas sea cual sea continua succión. Allí podrás encontrar la solución a cualquier trámite del día a día, te presiona la opción de realizar este trámite de manera presencial u online y podrás conocer todos los requisitos que debes cumplir y documentación que tendrás que entregar en el momento de la gestión. Todo esto estará explicado paso a paso para que consigas realizar el trámite de manera fácil y ágil.

Dificultades para realizar trámites en México

Largas esperas para ser atendido

El sistema de trámites mexicano es bastante complejo y comúnmente se ha centrado en la solución de estas gestiones de manera presencial, lo cual ocasiona largas esperas en los puntos de realización de los trámites. Los ciudadanos latinoamericanos necesitan de media 5,4 horas para poder realizar un trámite mediante la administración pública, México está dentro de esta media. Los ciudadanos mexicanos pierden mucho tiempo para poder realizar una gestión, además hay que tener en cuenta que se puede realizar en varios días. Tan solo la mitad de los trámites se resuelven en un único intento.

Excesiva burocracia

México tiene un grave problema de abusar de la burocracia, además no es precisamente ágil. Esta lentitud a la hora de tramitar cualquier gestión deriva en problemas de transparencia y sobornos para agilizar la espera. Los requisitos para poder realizar un trámite suelen ser mucho más complejos que en cualquier otro país, además no suelen estar especificados de manera clara en el punto de realización de ese trámite. Los trabajadores públicos en algunas ocasiones tampoco están comprometidos con la correcta realización de estas gestiones.

Pagar para agilizar los trámites

Debido al exceso de burocracia que se ha mencionado anteriormente y las largas esperas para ser atendido, muchos ciudadanos mexicanos se ven en la obligación de pagar para poder agilizar sus trámites. Los principales problemas que llevan a esto son el abuso de la realización de los trámites de forma presencial, la falta de estandarización de los procesos, la falta de transparencia de las entidades públicas y privadas y los comportamientos deshonestos de los trabajadores. Por desgracia es bastante común que los ciudadanos mexicanos tengan que recurrir a sobornos para poder acceder a servicios públicos tan básicos como atención médica, inscripción en un centro educativo, realizar una denuncia policial u obtener una licencia de conducir. Aunque esto no significa que todas las personas puedan asumir realizar estos trámites, las personas con menores recursos tendrán que seguir la vía ordinaria. Para hacerse una idea de la magnitud de este problema, el 30% de los mexicanos aseguran haber pagado al menos una vez en su vida un soborno para realizar un trámite.