La autoridad fiscal recientemente actualizó la documentación del servicio de solicitud de descarga masiva de los CFDI. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofrece a los contribuyentes un servicio de solicitud de descarga masiva de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, la autoridad fiscal recientemente publicó un documento titulado Documentación del servicio de solicitud de descarga masiva de CFDI y CFDI de retenciones – Versión 1.2. La descarga masiva de los CFDI se logra mediante un servicio en línea disponible en el portal de internet del SAT, que sólo puede ser consumido por los emisores y receptores de los comprobantes, con lo cual se protege esta información. La nota indica que el documento de referencia contiene la información necesaria para conocer y utilizar los elementos que forman parte del servicio de solicitud de descarga masiva.

Con información de Fiscalia.