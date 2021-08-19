El organismo recaudador anunció el cierre de sus oficinas en Campeche, Quintana Roo y Yucatán por la llegada de huracán “Grace”. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que ante el ...

El organismo recaudador anunció el cierre de sus oficinas en Campeche, Quintana Roo y Yucatán por la llegada de huracán “Grace”. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que ante el inminente arribo del huracán “Grace” a los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, Protección Civil de cada entidad ha recomendado suspender todo tipo de labores de negocios y actividades, excepto las que tiene que ver con seguridad, salud y protección civil, a partir del jueves 19 de agosto. Por esta razón y en seguimiento a dichas recomendaciones, la autoridad cerrará las oficinas desconcentradas del Servicio de Administración Tributaria y los módulos de servicios tributarios ubicadas en las tres entidades.

Mediante un comunicado, el SAT aclaró que las citas para trámites presenciales que los contribuyentes hayan obtenido durante estos días se reprogramarán cuando todo vuelva a la normalidad, respetándose los turnos y horarios.

Si el huracán “Grace” cambiara de trayectoria o disminuyera su intensidad, se retornará a las actividades normales en nuestras oficinas, expuso la autoridad.

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