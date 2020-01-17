Por simular operaciones inexistentes, 700 empresas fueron a parar a la lista negra del SAT. Esto ha provocado que varias organizaciones empresariales se preocupen por la aplicación de la ley. El presidente de la International Fiscal Association en México, Enrique Ramírez, dijo que en lo que va de 2020 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha inscrito a 700 empresas en su lista negra por simular operaciones inexistentes. Para Ramírez, esto es una muestra de que el SAT será más agresivo en su fiscalización este año. Por otro lado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dice que las reformas penales son inconstitucionales. Según Reginaldo Esquer, presidente de la comisión fiscal de la Confederación, las reformas violan los derechos humanos del sector empresarial. Esto se debe a que la reforma criminaliza varias acciones que cualquier empresa, no sólo las factureras, cometen regularmente. Así, las empresas que no realizan ninguna actividad ilegal pueden terminar en la cárcel al igual que las que sí simulan operaciones. Además, de acuerdo con Esquer, ahora deben enfrentarse a una ley que solamente hace posible defenderse desde la cárcel. Por esto, varias organizaciones todavía quieren lograr ajustes a las reformas. Así, por ejemplo, Pablo Mendoza, presidente de la comisión fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), anunció que se juntará con las autoridades para cambiar algunas cosas a la ley. Con información de Reforma.
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