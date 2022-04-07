El IMCP expuso que los contribuyentes han enfrentado algunas problemáticas para cumplir con su obligación. Desde principios de abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó sus sis...

El IMCP expuso que los contribuyentes han enfrentado algunas problemáticas para cumplir con su obligación. Desde principios de abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó sus sistemas para la presentación de la declaración anual de personas físicas del ejercicio fiscal 2021. En su conferencia de prensa de abril, integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) mencionaron que desde entonces, en el formato “prellenado” de la declaración anual de la plataforma del SAT, los contribuyentes han enfrentado algunas problemáticas para cumplir con dicha obligación. El vicepresidente de Fiscal del IMCP, Ramiro Ávalos Martínez, dijo que entre las problemáticas que ha reportado el gremio contable, se encuentran las siguientes:

1.- Ingresos por sueldos y salarios

Con cierta frecuencia, se ha observado que se reflejan ingresos por sueldos y salarios que realmente no se percibieron. Es decir, muestra ingresos de supuestos patrones totalmente desconocidos para los contribuyentes.

2.- Pérdidas de años anteriores

En algunos casos, no refleja las pérdidas de años anteriores.

3.- Captura de la información

En ciertos campos o conceptos que son editables, la plataforma no permite la captura de la información correspondiente. Pero si el contribuyente se sale del sistema y vuelve a entrar, entonces sí lo habilita. El que esto ocurra con frecuencia hace complicado y lento el proceso, debido a que la declaración anual debe realizarse de nuevo, perdiendo la información previamente capturada.

4.- Intereses reales de créditos hipotecarios

En otros casos, la plataforma no reconoce los intereses reales del crédito hipotecario del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pese a que sí existe interés real considerando la inflación. Entonces, el contribuyente debe eliminar la información precargada y acceder nuevamente al sistema para corregir dicha inconsistencia.

5.- Enajenaciones de bienes

Por lo que se refiere a personas físicas que realizaron enajenaciones de bienes en 2021, la plataforma del SAT no permite seleccionar el año de la declaración, lo cual trae como consecuencia que no se pueda concluir el trámite. Por eso, es necesario volver a entrar a la plataforma e iniciar la captura de información desde el principio.

6.- Reparto de utilidades

Sólo se permite aplicar la Participación de Utilidades a los Trabajadores (PTU) pagada hasta el monto de la utilidad fiscal del año, sin dar lugar a una pérdida fiscal, en caso de que sea mayor la PTU pagada. De conformidad con las disposiciones fiscales vigentes, no existe algún impedimento para generar esa pérdida fiscal. De no resolverlo, en 2023 el contribuyente tendrá la problemática de la aplicación de la pérdida fiscal de 2022.

7.- Arrendamiento con fideicomiso de administración

En el caso de actividades de arrendamiento con fideicomiso de administración, la plataforma no reconoce ni permite registrar los ingresos obtenidos.