En la Miscelánea Fiscal para 2021 se propone disminuir los plazos legales para la notificación por estrados de 15 a seis días. Uno de los cambios fiscales propuestos por el ejecutivo federal está r...

En la Miscelánea Fiscal para 2021 se propone disminuir los plazos legales para la notificación por estrados de 15 a seis días. Uno de los cambios fiscales propuestos por el ejecutivo federal está relacionado con la notificación por estrados. Como parte de la Miscelánea Fiscal para 2021, se propone reformar el primer párrafo del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Esto para disminuir los plazos legales para la notificación por estrados, de 15 a seis días. De acuerdo con el ejecutivo federal, dicha propuesta de cambio tiene el objetivo de dar continuidad y rapidez a los procesos que debe observar la autoridad.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.