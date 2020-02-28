El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo las siguientes recomendaciones para prevenir el contagio del nuevo coronavirus. La mañana de hoy fue confirmado el primer caso del nuevo coronavirus, el Covit-19, en México por Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la Secretaría de Salud. Según el subsecretario, este individuo portador está en condiciones de salud estable. Además confirmó que ya se están haciendo los estudios pertinentes a su circulo social primario, su familia; son cinco personas en total. "Toda esta familia está en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias", dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la salud. De igual manera resaltó que estas personas "no necesitarían, desde el punto de vista médico, estar hospitalizados, pero se quedan en aislamiento para cumplir el procedimiento normado de aislamiento". Con tal de prevenir a la población de un posible contagio. Para no incurrir en riesgos innecesarios y lograr prevenir en mayor medida la propagación de este virus, te compartimos los consejos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para evitar el contagio de este patógeno.

Al toser o estornudar, cubre tu boca con la parte interna del codo. Lava tus manos constantemente. Evita comer alimentos crudos. No saludes de beso ni con un apretón de manos. Evitar los lugares cerrados con mucha gente (como un vagón de metro). Evita los cambios bruscos de temperatura. Incrementa la ingesta de vitaminas para fortalecer tu sistema inmune. Ante gripe o dolor articular que no cede, acude al médico y llama a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) al 5337-1845 o al 800-00-44-800, o escribe al correo [email protected] .

¿Qué son?

Los coronavirus son una familia de virus que evolucionan y desarrollan la capacidad de transmitirse entre humanos y animales. Es importante señalar que el índice de letalidad del nuevo virus, el Covit-19, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 3.4% en China y 1.3% en el resto del mundo. Sin embargo, es necesario reforzar el sistema de prevención para que estas cifras, tanto de letalidad como de contagio, se mantengan y disminuyan.

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