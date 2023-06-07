La PTU es concebida como un derecho del trabajador de participar en las utilidades generadas por la empresa como resultado de su trabajo El reparto de utilidades o participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU) varía en todo el mundo. De acuerdo con el especialista Roberto Colín del blog Soy Conta, el reparto de utilidades o PTU, como concepto, fue creado por el economista Alemán H. Von Thunen, en 1848. Posteriormente se consideró en el socialismo europeo después de la revolución industrial, como una forma de justa distribución de las ganancias de las empresas. En México, la PTU es concebida como un derecho del trabajador de participar en las utilidades generadas por la empresa como resultado de su trabajo. El artículo indica que en México, el derecho al reparto de utilidades o PTU está consagrado en el Artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su reglamentaria en el Capítulo VIII, del Título Tercero de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Colín explicó que en algunos países de latinoamérica el reparto de utilidades o PTU es obligatorio como en México, estos países son Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, y en Europa solamente España. Pero señaló que existen otros países donde el reparto de utilidades o PTU no es obligatorio, porque no existe ley que así lo disponga, por lo que es opcional o voluntario como es en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Alemania, Francia, Australia y Nueva Zelanda. Finalmente, el especialista comentó que si bien en Estados Unidos no existe obligación por ley el reparto de utilidades o PTU entre los trabajadores, se considera opcional, para promover mayor eficiencia y productividad en los empleados.

Reparto de utilidades o PTU en algunos países

A continuación, exponemos un panorama general de cómo funciona el reparto de utilidades o PTU en algunos países importantes: México: La PTU es un derecho reconocido en la legislación laboral mexicana. Según la Ley Federal del Trabajo, las empresas deben distribuir el 10% de sus utilidades entre los trabajadores como PTU. Esta distribución se realiza anualmente y se basa en la proporción del salario y el tiempo trabajado por cada empleado. Estados Unidos: No existe un sistema nacional de participación de los trabajadores en las utilidades. Pero las empresas pueden optar por implementar programas de participación en las ganancias, donde los empleados pueden recibir bonificaciones o participar en planes de acciones de la empresa. Alemania: Los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas a través de los consejos de trabajadores. Estos consejos, que están compuestos por representantes de los empleados, tienen voz y voto en las decisiones empresariales, incluida la distribución de las ganancias. Brasil: La PTU está regulada por la legislación laboral y se conoce como Participación de los Trabajadores en los Beneficios. Según la ley, las empresas deben destinar un porcentaje de sus ganancias anuales para distribuir entre los empleados. El porcentaje varía según la cantidad de empleados y la cantidad de tiempo que hayan trabajado en la empresa. Es importante tener en cuenta que esta es solo una visión general de cómo funciona la participación de los trabajadores en las utilidades en algunos países. La legislación y las prácticas pueden variar considerablemente en cada nación y es necesario consultar la normativa específica de cada lugar para obtener información detallada.