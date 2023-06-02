La autoridad fiscal fue omisa en torno a la problemática técnica acontecida en su plataforma que orilló a muchos contribuyentes a presentar sus dictámenes fuera de plazo El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconoció el esfuerzo y compromiso de los contribuyentes que, apoyados por el gremio contable, cumplieron en tiempo y forma con la presentación del dictamen fiscal, correspondiente al ejercicio 2022. En un comunicado, la autoridad fiscal dijo que al cumplir con esta obligación, se otorga certeza a contribuyentes y autoridades del cumplimiento de las diversas obligaciones fiscales a cargo de los sujetos obligados. "Se trata de un esfuerzo más que otorga solidez al sistema tributario mexicano, para contar con los recursos que se requieren y así consolidar las políticas públicas, las cuales impulsan el desarrollo económico del país en beneficio de las y los mexicanos", expresó. Por eso, el SAT agradeció a los contribuyentes cumplidos y refrendó su compromiso de continuar con la mejora de los servicios en beneficio del crecimiento del país.

El SAT omite pronunciarse sobre dictámenes extemporáneos

Sin embargo, la consultora Fiscalia destacó queautoridad fiscal fue omisa en torno a la problemática técnica acontecida en su plataforma tecnológica para la presentación de dictámenes. Problemática que sucedió al término del plazo de cumplimiento, que provocó que una gran cantidad de dictámenes se presentaran de manera extemporánea. Los contribuyentes que enviaron el dictamen fuera del plazo, derivado de una imposibilidad técnica atribuible a la plataforma tecnológica de la autoridad, continúan con la incertidumbre del estatus legal de su dictamen y, en su caso, de las sanciones a que pueden hacerse acreedores. El Contribuyente Por eso, Fiscalia considera que lo más conveniente en estos momentos, tanto para los contribuyentes como para la autoridad, es crear un ambiente de certidumbre. Esto, para que los contribuyentes sepan cómo es que la autoridad considerará aquellos dictámenes presentados de manera posterior al vencimiento.

Problemas para presentar dictamen

La fecha límite para presentar el dictamen fiscal del ejercicio 2022 fue el 15 de mayo de 2023. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) solicitó una prórroga de un mes para la presentación del dictamen, pero la autoridad fiscal la rechazó. En este contexto, el IMCP aseguró que alrededor de 7 mil grandes contribuyentes, como se conoce a las empresas que facturan más de mil 650 millones de pesos al año, no pudieron presentar los dictámenes fiscales a sus estados financieros. La omisión o entrega extemporánea del dictamen fiscal puede generar multas y una mayor fiscalización. La presidenta del IMCP, Laura Grajeda, acusó que gran parte del problema se debió a intermitencias y fallas para cargar información en el aplicativo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dispuso para este objeto. Los problemas se documentaron la tarde del 15 de mayo, último día que tenían estas grandes empresas para presentar los informes.