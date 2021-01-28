En los últimos tres meses, el TFJA le ha confirmado créditos fiscales a Grupo Elektra por 25 mil millones de pesos. A finales del año pasado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) desestimó una impugnación de Grupo Elektra, por la cual deberá pagar 1,431 millones de pesos en impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este dictamen toma en cuenta un caso de enero de 2016 y otro de diciembre de 2017, los cuales determinaban que la empresa de Salinas Pliego debía 1,431 millones de pesos por el concepto de ISR que no fue saldado en una venta de acciones en 2008. Esa fue la tercera vez en 2020 que el TFJA dio un golpe de este tipo al grupo de Ricardo Salinas. El 14 y 21 de octubre la autoridad señaló que la compañía debería pagar dos créditos fiscales de hace más de 10 años. En total, la empresa debe cerca de 21 mil millones de pesos en impuestos.

Le confirman otro crédito fiscal a Elektra de casi 5 mil millones de pesos

Ahora, otro crédito fiscal se suma a la deuda de la empresa. El día de hoy, la Sala Superior del TFJA desestimó el juicio de nulidad de Elektra para impugnar otra resolución del SAT donde se determinó que la empresa debe 4,916 millones de pesos por ISR omitido en 2011. En 2011, Grupo Elektra declaró pérdidas por 9 mil millones de pesos por la venta de sus acciones en Impulsora de Negocios Omega. El SAT rechazó este argumento, ya que la operación se hizo al final de la década de los 90. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene otro caso pendiente sobre un crédito de 2,600 millones de pesos contra Elektra. En 2006, la empresa presentó un amparo, pero fue rechazado. Esto significa que en los últimos tres meses, el TFJA ha confirmado créditos fiscales contra la empresa por más de 25 mil millones de pesos. Sin embargo, como señala Reforma, estas sentencias todavía pueden impugnarse con un amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A esto, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Elektra, dijo hoy en Twitter que si las empresas de su grupo deben, pagarán; pero antes se van a seguir defendiendo de lo que considera “cobros erróneos”.

Yo estoy al día con el SAT 😌, si empresas del grupo deben, pagarán, pero después de hacer uso de su derecho (apegadas a la ley) a defenderse de COBROS ERRÓNEOS, para eso hay varias instancias a las cuales acudir. Así que no se preocupen por mi, cómo siempre... seguimos adelante! — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 28, 2021

Con información de Reforma y Milenio https://www.reforma.com/confirman-adeudo-fiscal-de-4-916-mpd-de-elektra/gr/ https://www.milenio.com/negocios/elektra-debera-pagar-4-mil-916-mdp-sat-determina-tjfa

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