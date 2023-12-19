El fisco recomienda al público verificar el origen y calidad de las bebidas que adquieran en esta época decembrina Con la llegada de las festividades decembrinas, el Servicio de Administración Trib...

El fisco recomienda al público verificar el origen y calidad de las bebidas que adquieran en esta época decembrina Con la llegada de las festividades decembrinas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuerda a los consumidores la importancia de verificar la autenticidad de las bebidas alcohólicas antes de su compra. Esta medida, enfocada en la seguridad y legalidad de los productos, se realiza a través de la inspección de los marbetes, las etiquetas de control fiscal y sanitario que se adhieren en los envases de bebidas alcohólicas.

Marbetes, garantía de origen y calidad

La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) obliga a los contribuyentes involucrados en la fabricación, producción, comercialización e importación de bebidas alcohólicas a adherir marbetes a sus productos. Estos distintivos, emitidos por el SAT, certifican el origen, calidad y legalidad de las bebidas. Los marbetes pueden ser físicos, adheridos directamente a los envases, o electrónicos, impresos del folio autorizado en las etiquetas o contraetiquetas.

Incremento en la emisión de marbetes electrónicos

Durante 2023, el SAT entregó un total de 542 millones de marbetes, de los cuales 341 millones fueron físicos y 201 millones electrónicos. Este último ha mostrado un incremento significativo del 84.40% en comparación con el año anterior, reflejando una tendencia creciente hacia la digitalización.

Identificación de la autenticidad

Desde 2013, el SAT ha implementado marbetes para bebidas alcohólicas con medidas de seguridad avanzadas, similares a las de los billetes. Estas incluyen impresión sensible al tacto, tintas no secantes, cambio de color en el logo y un código electrónico QR. Los consumidores pueden escanear el código QR para verificar que los datos del producto sean consistentes con lo adquirido.

Contribución a la fiscalización y seguridad económica

El SAT destaca que esta medida no solo brinda certeza a contribuyentes y consumidores, sino que también asegura la actividad económica y comercial del sector. El fisco señaló en un comunicado que al verificar la autenticidad de las bebidas alcohólicas, los ciudadanos contribuyen a la fiscalización y garantizan el pago de impuestos, fortaleciendo así la economía y la seguridad del mercado.