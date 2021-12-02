La inteligencia fiscal de un negocio pasa por llevar a cabo numerosas acciones. Una de las más importantes hace referencia a la adquisición de un vehículo con el que se desplazarán uno o varios de los trabajadores. Se considera un activo de la empresa, aunque ello no tiene por qué acarrear el hecho de realizar una gran inversión. Todo lo contrario. Hoy en día es más fácil que nunca comprar un auto para tu negocio sin que ello conlleve un enorme gasto. Así lo demuestran los mexicanos que ponen en práctica las siguientes claves que iremos describiendo en próximos párrafos, habiendo conseguido todos ellos un muy buen resultado en este sentido.

Consulta si el auto es robado

Ponte en situación: das con un automóvil que presenta un precio exageradamente bajo. Piensa mal y acertarás, ¿verdad? Así pues, tal vez ello te lleve a creer que dicho vehículo ha sido robado. ¿Sabías que puedes comprobarlo de manera sencilla a través de Internet? Consultar reporte de robo con repuve es fácil y rápido a más no poder. Es importante que hagas esta comprobación, descartando por supuesto cualquier auto que verifiques que ha sido robado. Para consultar este dato tan importante en primer lugar debes introducir en el correspondiente campo de texto el número de placa o NIV. Ten en cuenta que la herramienta online tiene un sistema de verificación, habitualmente conocido como captcha. Por ende, en el segundo campo habilitado para la introducción de texto has de añadir los caracteres que aparezcan justo debajo. El reporte se obtiene inmediatamente. Así pues, en menos de medio minuto averiguarás el estado actual de ese auto que tanto ha llamado tu atención. No es de extrañar que esta herramienta haya experimentado un gran auge, puesto que algunos precios de vehículos en México resultan un tanto sospechosos de lo baratos que llegan a ser, sobre todo si aplicas los siguientes consejos.

Hazte con un auto que no necesite licencia de conducir

Atrás quedan los tiempos en los que cualquier vehículo de cuatro ruedas eixgía contar con la correspondiente licencia. En los tiempos actuales en México se dejan ver numerosos automóviles que no requieren este tipo de carnet. ¿Sabías que algunos de ellos son ideales para ciertas empresas? En efecto, demostrándolo a la perfección aquellos negocios cuyos trabajadores han de hacer desplazamientos urbanos, sin ir de una ciudad a otra, circulando siempre a una velocidad moderada. Para trayectos de cinco o diez kilómetros no es necesario contar con aquellos automóviles que sí exigen licencias de conducir. Optando por los autos sin carnet no solo ahorrarás mucho dinero, lo cual es importante en los tiempos actuales para las empresas que se han visto gravemente damnificadas por la crisis monetaria originada por el COVID-19. Por si fuera poco, también contaminarás menos con los desplazamientos llevados a cabo. Dichos automóviles llevan años experimentando un gran auge incluso en las empresas, especialmente en aquellas que tienen en plantilla a varios empleados muy jóvenes que todavía no han podido obtener su respectiva licencia de conducir. Así pues, su coste se amortiza con creces.

Busca bien en Internet

La red pone a tu entera disposición multitud de plataformas y herramientas online con las que puedes encontrar el auto ideal para tu negocio en relación calidad-precio. El objetivo es claro: ahorrar la mayor cantidad posible de dinero sin que ello suponga renunciar a la obtención de un vehículo que esté en buen estado. Gracias a los numerosos filtros que implementan este tipo de páginas web, no es difícil hacer una búsqueda de semejante calibre. En primer lugar asegúrate de establecer qué precio máximo estás dispuesto a pagar. Para evitar vehículos cuyo estado no es el esperado o que incluso pueden llegar a ser robados -como hemos visto en párrafos anteriores- también es recomendable introducir una cifra mínima. Ten en cuenta que los autos que están a un mejor precio suelen venderse en un tiempo récord. Y no es para menos, puesto que tanto las empresas que quieren aplicar buenas estrategias de inteligencia fiscal como los particulares no dudan en rastrear la red en busca de ofertas atractivas. Es por este motivo que se recomienda fervientemente hacer uso de un filtro en concreto. Nos referimos a ordenar los resultados de más recientes a menos. Es decir, en primer lugar aparecen aquellos autos cuyos anuncios acaban de ser publicados. Tras detectar un precio que merezca la pena, contacta cuanto antes con el vendedor para llegar a un acuerdo. Asegúrate de ser persuasivo durante el transcurso de la negociación. Mencionar que tienes el dinero ya disponible y que la compra será efectuada por una empresa suele trasladar al vendedor una impagable imagen de seriedad y profesionalidad, sabiendo que la venta no le ocasionará problemas de ningún tipo, así que probablemente a pesar de tener varios interesados acabará vendiéndole su auto barato a tu empresa.