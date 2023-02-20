La autoridad tributaria informó los días en que no se podrá bajar el documento en su portal La Opinión de Cumplimiento, también conocida como Carta 32-D, es un documento con el que la autoridad puede dar fe de que un contribuyente ha cumplido con sus obligaciones fiscales. En el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación (CFF) se establece la prohibición que tiene el gobierno para contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con particulares que tengan créditos fiscales firmes, sin garantizar, no estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyente (RFC) o no hayan presentado a tiempo sus declaraciones de impuestos. Por eso, el documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en sentido positivo, les sirve a los contribuyentes para hacer constar el cumplimiento de obligaciones, la situación de su RFC, su localización en el domicilio fiscal, que no se ubican en las listas negras del SAT y que no cuentan con créditos fiscales firmes o exigibles. La Opinión de cumplimiento positiva permite a los contribuyentes solicitar algún subsidio o estímulo, contratar con cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos. También es exigida por persona físicas, morales o sindicatos, que reciban y ejerzan recursos públicos federales, y es necesaria para realizar algún trámite fiscal, de comercio exterior o interior. (Imagen: El Contribuyente)

Descarga de Opinión no estará disponible

El SAT informó, a través de un mensaje en su portal de internet, que el autoservicio de Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales no estará disponible de las 22:00 horas del 24 de febrero hasta las 5:00 horas del 27 del mismo mes, por lo que pidió tomar precaución u obtener el documento con anticipación. Este documento, que se puede descargar en la página del SAT con la e.firma o la contraseña del contribuyente, tiene una vigencia de 30 días naturales a partir del día de su emisión y 3 meses para efecto de la obtención de estímulos o subsidios.

Compliance tributario

El compliance o cumplimiento normativo es un programa que autorregula el actuar de una empresa. Su objetivo es asegurar el control de los pasos y obligaciones que se deben seguir para el correcto desarrollo de un negocio. Uno de los beneficios del compliance es que previene los riesgos de incumplimiento de una empresa. Como los que surgen con los cambios regulatorios, que pueden derivar en sanciones penales para las empresas, sus representantes o administradores.