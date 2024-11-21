La STPS refuerza inspecciones laborales con más de 700 inspectores y tecnología avanzada. Descubre los resultados y operativos clave para garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral

La STPS refuerza inspecciones laborales con más de 700 inspectores y tecnología avanzada. Descubre los resultados y operativos clave para garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció la incorporación de 100 nuevos inspectores laborales para fortalecer la supervisión en los centros de trabajo, elevando el total a más de 700 funcionarios encargados de garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral. Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno, destacó que este esfuerzo se complementará con el uso de herramientas tecnológicas avanzadas.

Efectividad en las inspecciones laborales

Durante su participación en el Foro Internacional Experiencias y Buenas Prácticas e Inspección Laboral para el Trabajo Digno, Salafranca resaltó los avances en la eficacia de las inspecciones laborales. Mientras que hace siete años sólo el 60% de las inspecciones eran exitosas, actualmente esta cifra ha alcanzado el 92%.

“Estamos consiguiendo hacer efectivas 9.2 inspecciones de cada 10. Antes, se requerían 100 mil salidas para lograr 50 mil inspecciones exitosas. Ahora necesitamos salir menos, pero con mejores resultados gracias a la tecnología y bases de datos mejoradas”, explicó.

Colaboración interinstitucional y operativos históricos

El funcionario subrayó que la STPS colabora estrechamente con instituciones como el SAT, el IMSS y el Infonavit para compartir información y mejorar la supervisión. Este enfoque permitió la implementación de operativos históricos de formalización del empleo, como el reciente caso en las huertas aguacateras de Uruapan, Michoacán.

Otras intervenciones destacadas incluyeron inspecciones en:

Zonas cañeras de la Huasteca, San Luis Potosí.

Huertos de jitomate, Sinaloa.

Siembras de berries, en el Bajío.

Colaboración en la Ciudad de México y el sector privado

En el evento, Inés González, titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, reconoció que los recursos locales son insuficientes para realizar inspecciones efectivas, por lo que enfatizó la importancia de la colaboración con la Federación.

“Queremos que la inspección sea una parte sustantiva de la Secretaría. No podemos permitir que las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores, especialmente con perspectiva de género, sigan siendo omitidos”, afirmó González.

Por su parte, Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), hizo un llamado al sector privado para cumplir con la normatividad laboral y utilizar herramientas como Velavo, una plataforma de autoevaluación operada por la STPS, para garantizar mejores prácticas.