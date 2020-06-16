En un comunicado para sus agremiados informaron que habrá más citas en la medida que cambie el semáforo epidemiológico.

En un comunicado para sus agremiados informaron que habrá más citas en la medida que cambie el semáforo epidemiológico.

Como seguramente sabes, es muy difícil que los contribuyentes consigan citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a la saturación. Sin embargo, en un documento para los asociados del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), se informó que las citas para los diversos trámites en todo el país se liberarán de manera paulatina conforme el semáforo epidemiológico que rija en cada entidad a partir de junio. Pero el IMCP aclaró que no se cuenta con una fecha o número exacto de citas a otorgar. Esto dependerá de cada administración desconcentrada y de diversas premisas que el sistema considera. Por eso, el IMCP invitó a sus asociados a consultar de forma continua el portal del SAT para solicitar citas, para poder identificar los espacios disponibles. Puedes revisar la información que publicó el IMCPaquí/ Fecha de publicación: junio de 2020.

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