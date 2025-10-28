El SAT cerró 2024 con 30,204 actos de fiscalización y 807,826.2 millones de pesos recaudados. Claves: crecimiento de 144% vs. meta de ingreso por comprobación, repunte de la AGH y balance de recurs...

El SAT cerró 2024 con 30,204 actos de fiscalización y 807,826.2 millones de pesos recaudados. Claves: crecimiento de 144% vs. meta de ingreso por comprobación, repunte de la AGH y balance de recursos de revocación El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cerró 2024 con un impulso inédito en auditorías y recuperación de ingresos. De acuerdo con la segunda entrega de los Informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2024, la autoridad concluyó 30,204 actos de fiscalización y recaudó 807,826.2 millones de pesos por estas acciones, lo que implicó un incremento de 144% respecto de la meta de ingreso por comprobación y un 46.7% por encima de la meta de 20,582 actos.

Por qué creció la recaudación por fiscalización

La ASF atribuye el resultado a una estrategia dual: verificación focalizada del cumplimiento y facilitación preventiva mediante cartas invitación y exhortos. El enfoque combinó auditorías profundas con acciones tempranas para inducir el pago voluntario.

Radiografía de los resultados

Indicador Resultado 2024 Meta Variación vs. meta Actos de fiscalización concluidos 30,204 20,582 +46.7% Recaudación por fiscalización $807,826.2 mdp — (Ingreso objetivo por comprobación) +144% vs. meta de ingreso

En el desempeño por administraciones, la Administración General de Hidrocarburos (AGH) destacó por arriba de lo previsto: obtuvo $193,271.4 mdp adicionales a los $18,246.3 mdp estimados, impulsada por pagos extraordinarios virtuales.

Focos penales y casos especiales

El SAT identificó 341 casos con posible comisión de delitos fiscales o presunta defraudación y remitió 225 dictámenes técnicos a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), como insumo para la valoración jurídica y, en su caso, acciones penales o de cobro coactivo.

Concepto Número de casos / dictámenes Casos penales o especiales detectados 341 Dictámenes técnicos enviados a la PFF 225

Cómo respondieron los contribuyentes: recursos de revocación

En el terreno de las defensas administrativas, el SAT recibió 2,787 recursos de revocación durante 2024. De ellos, resolvió el 93.5%; el 6.5% quedó en trámite. La cifra sugiere una tramitación más ágil de controversias, con margen de mejora en tiempos de resolución y consistencia de criterios.

Indicador Valor Recursos de revocación recibidos 2,787 Resueltos 93.5% En proceso 6.5%

Qué significa para empresas y personas físicas

Mayor probabilidad de contacto preventivo: el uso intensivo de cartas y exhortos sugiere cruces sistemáticos de información antes de escalar a auditoría.

el uso intensivo de cartas y exhortos sugiere cruces sistemáticos de información antes de escalar a auditoría. Enfoques sectoriales específicos: el rendimiento de la AGH indica que sectores regulados y de alto impacto fiscal seguirán bajo lupa técnica.

el rendimiento de la AGH indica que sectores regulados y de alto impacto fiscal seguirán bajo lupa técnica. Ciclo de controversias más dinámico: con más actos y montos, los recursos de revocación seguirán siendo relevantes, por lo que expediente contable y documentación probatoria serán determinantes.

Recomendaciones prácticas para 2025