Conoce los tres nuevos criterios sustantivos de la Prodecon.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó tres nuevos criterios sustantivos en la sexta sesión ordinaria de su Comité Técnico de Normatividad, del 24 de junio de 2021. Los criterios sustantivos son aquellos que derivan de las recomendaciones, respuestas a las consultas especializadas o de algún otro acto que lleven a cabo las diversas unidades administrativas de la Prodecon en el ejercicio de sus atribuciones sustantivas.

Nuevos criterios sustantivos de la Prodecon

Los títulos de los nuevos criterios sustantivos que publicó la Prodecon son los siguientes:

Criterio sustantivo 9/2021/CTN/CS-SPDC

Operaciones inexistentes. Es ilegal que la autoridad atribuya a la quejosa el carácter de empresa que deduce operaciones simuladas (EDOS), cuando se incluyó a su prestador de servicios en el listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa y obtuvieron resolución favorable en contra de la resolución definitiva a que se refiere el cuarto párrafo, del Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2019.

Criterio sustantivo 10/2021/CTN/CS-SPDC

Donatarias autorizadas. Es indebido que la autoridad fiscal aplique retroactivamente el contenido de las disposiciones vigentes a partir del año 2021 que regulan el procedimiento de cancelación de la autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta para dar trámite a las promociones que se presentaron durante el ejercicio 2020, solicitando la no renovación de las autorizaciones que se emitieron por ese periodo.

Criterio sustantivo 11/2021/CTN/CS-SPDC

Donatarias autorizadas. Es indebido que la autoridad fiscal publique los datos de la contribuyente en el listado de asociaciones autorizadas contenido en el Anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, argumentando que al momento de presentar la promoción por la que solicitó que no se renovara la autorización que le fue otorgada por el ejercicio 2020, no existía un procedimiento para ese trámite. Puedes ver los criterios sustantivos que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: junio de 2021.

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