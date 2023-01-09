Actualmente hay 2 mil exfuncionarios del fisco denunciados penalmente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos. En algunas ocasiones, servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otras autoridades tributarias utilizan malas prácticas que complican el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ante esto, el abogado laboral Miguel Granados, de Lex and Tax Soluciones Fiscales y Capacitación emitió una serie de recomendaciones par evitar confrontaciones con la autoridad fiscal. En su podcast, En Pro del Contribuyente, Miguel Granados dijo que los servidores públicos del SAT suelen abusar del cargo que ocupan y del desconocimiento en materia fiscal de los contribuyentes, por lo que recomendó evitar confrontaciones con los trabajadores del fisco. "Mi recomendación es que no te confrontes con las autoridades fiscales, ni como contribuyente, personas física, ni tus empleados ni tu contador o cualquier otra persona, porque no son expertos en la materia fiscal y la autoridad abusa del cargo que ocupa", expuso el especialista. "Si está en tus manos acceder a algún servicio de representación ante las autoridades fiscales, te invito a que lo hagas. Es una recomendación que te va a evitar muchos dolores de cabeza", explicó. Asimismo detalló que es común que las personas que acuden a las oficinas del órgano recaudador atraviesen por malas experiencias y tratos incorrectos por parte de los funcionarios del SAT.

Reconocen corrupción en el SAT

Como reportamos, la entonces titular del fisco, Raquel Buenrostro, denunció en julio del año pasado que desde el interior de la administración del fisco diversos funcionarios de alto nivel presentaban denuncias mal hechas para que no procedieran los casos en la Fiscalía General de la República (FGR). A través de su cuenta de Twitter, el órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puso a disposición de las personas distintos medios para denunciar a funcionarios corruptos pertenecientes a la autoridad fiscal. En dado caso de que hayas sido víctima de un delito por parte de un trabajador del SAT, lo puedes denunciar en las siguientes vías:

Correo electrónico: [email protected]

Redes sociales: SAT México en Facebook y @SATMX en Twitter

Teléfonos rojos ubicados en las oficinas del SAT

Quejas y Denuncias SAT: 55-8852-2222

Como reportamos, durante el primer semestre de 2020, el SAT presentó 62 denuncias contra funcionarios públicos ante el Ministerio Público. En el mismo periodo de 2019,solamente presentó 17; es decir, triplicó el número de denuncias. El SAT informó que hay 2 mil exfuncionarios del fisco denunciados penalmente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, los delitos más comunes son los siguientes: