Estos consejos para aumentar tus puntos del Infonavit tienen que ver con la forma en la que se calculan. Si lo que quieres es comprar una vivienda, hay muchas opciones. Muchas de ellas, distintas a...

Estos consejos para aumentar tus puntos del Infonavit tienen que ver con la forma en la que se calculan. Si lo que quieres es comprar una vivienda, hay muchas opciones. Muchas de ellas, distintas a los créditos que otorga el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Lo que es un hecho es que el Infonavit sí facilita el acceso a créditos muy ventajosos para las clases populares. Para obtener un crédito de dicha institución, entre otras cosas, es necesario contar mínimo con 116 puntos Infonavit. La forma más sencilla de saber cuántos puntos tienes es con una precalificación del Infonavit. La puedes realizar en línea a través del portal del Infonavit. Para esto, es indispensable que proporciones tu número de seguridad social (NSS) y fecha de nacimiento.

¿Cómo se calculan los puntos del Infonavit?

Para calcular los puntos, el Infonavit toma en cuenta tres variables. Cada una de ellas otorga un máximo de puntos, de forma que si estás bajo en alguna pero alto en las otras, igual puedes sumar los 116 puntos Infonavit que se necesitan. De acuerdo a información publicada por la empresa constructora Ara, las variables son las siguientes:

Edad y salario: ser demasiado joven o ganar muy poco dinero puede hacer que obtengas muchos puntos por este concepto. Si tienes entre 21 y 49 años de edad, y ganas más de 3.7 veces el salario mínimo, puedes obtener una buena puntuación por este concepto. Bimestres continuos de cotización: el Infonavit busca gente que goce de una buena estabilidad laboral, pues ésta será más propicia a pagar su crédito de forma puntual. Por eso, mientras más bimestres se lleven cotizando en la misma empresa, de forma continua, más puntos se obtendrán. Si tienes más de 16 bimestres cotizando ininterrumpidamente, puedes tener hasta 38 puntos Infonavit por este concepto. Saldo de la subcuenta de vivienda: este es un rubro importante porque de dicho saldo se pueden cubrir diversos gastos del crédito y se garantizará que se puedan cubrir mensualidades aunque te quedes sin empleo. Mientras más dinero tengas, más puntos, aunque el tope por este concepto es de 39 puntos Infonavit.

4 consejos para aumentar los puntos del Infonavit

Para saber cómo aumentar los puntos del Infonavit, la empresa constructora Ara publicó un texto con las siguientes consejos:

1. Ten estabilidad laboral

Algo que puedes hacer es tener paciencia y estabilizarte en el trabajo. No cambies de trabajo como si fueran zapatos. Es decir, no corras de un empleo a otro: quédate en uno donde te sientas bien y que te brinde oportunidades de crecimiento.

2. Consigue aumentos de sueldo

Capacítate. Mientras más sepas, más te valorarán tus jefes y será más fácil que te aumenten el sueldo, lo que incrementará tus puntos. Aplícate a fondo para que, poco a poco, tu salario mejore. Eso aumentará tus puntos Infonavit.

3. Realiza los trámites correspondientes

Si cambias de trabajo, asegúrate de realizar los trámites correspondientes para que el Infonavit no deje de percibir las aportaciones patronales, pues si se interrumpen, tendrás que empezar de cero y esperar al menos un año para poder solicitar tu crédito.

4. Usa tu salario real

Información publicada por El Heraldo de México indica que muchas empresas actualmente ofrecen esquemas mixtos, en el que un porcentaje del salario se otorga bajo honorarios y el restante bajo nómina con el fin de reducir el pago de impuestos y otros gastos asociados. Los esquemas mixtos suelen ser perjudiciales para los empleados ya que estos reciben menor cobertura por parte del seguro médico, además de que al cotizar con un menor salario ante el Infonavit obtendrás un menor número de puntos. Para aumentar tus puntos Infonavit de manera más rápida es necesario que evites participar en estos esquemas salariales mixtos.

Información de Ara y de El Heraldo de México

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