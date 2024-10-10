La normativa del SAT exige que las notas de crédito cuenten con una justificación detallada y soporte documental, lo que genera incertidumbre entre los contribuyentes La nota de crédito es un Compr...

La normativa del SAT exige que las notas de crédito cuenten con una justificación detallada y soporte documental, lo que genera incertidumbre entre los contribuyentes La nota de crédito es un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de egresos que sirve para corregir o disminuir el monto de una factura electrónica. Este documento es clave cuando se comete un error en la factura original o cuando se requiere reflejar devoluciones, descuentos, bonificaciones, entre otros ajustes. Según un artículo de Fiscalia, desde 2022 la emisión de notas de crédito está sujeta a ciertos requisitos, siendo uno de los principales que su emisión esté "justificada".

El Problema

La consultora destaca que la nueva obligación de contar con una "justificación y soporte documental" para devoluciones, descuentos o bonificaciones deja a los contribuyentes en una situación de incertidumbre jurídica. Esto se debe a que los requisitos son vagos y están abiertos a la interpretación de la autoridad. La dificultad radica en que justificar, por ejemplo, una devolución porque un cliente no está satisfecho con un producto o servicio puede ser complicado. Fiscalia señala que queda en manos de la autoridad determinar si la "justificación" presentada es válida o no, lo que abre la puerta a posibles abusos. Además, la implementación de estas medidas podría llevar a situaciones absurdas, como exigir que un cliente firme una carta bajo protesta de decir verdad explicando que el producto no cumplió con sus expectativas, para poder justificar la nota de crédito.

Impacto en los negocios

Fiscalia critica estas disposiciones fiscales por no ajustarse a las prácticas modernas de comercio, lo que obstaculiza la agilidad y mejora en la experiencia del consumidor. La incertidumbre jurídica creada por estas medidas obliga a las empresas a adoptar procedimientos que parecen de otra época, ralentizando su operación y afectando la dinámica de sus negocios. Aunque la intención de la medida es frenar prácticas indebidas y aumentar la recaudación, la exigencia de justificación y soporte documental es subjetiva y ambigua, lo que genera problemas de cumplimiento.

¿Qué hacer?

Fiscalia recomienda a los contribuyentes que emitieron notas de crédito en 2023 que revisen cuidadosamente estas operaciones. Es fundamental que reúnan la documentación y justificación necesaria según las particularidades de su negocio para estar preparados en caso de requerimientos por parte del SAT.