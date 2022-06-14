El crecimiento real de los ingresos tributarios hubiera sido de 10.6% si no se considerara el IEPS combustibles afectado por el mecanismo de ajuste de precios en los energéticos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente compartió un documento, con cifras preliminares de los ingresos del Gobierno Federal de enero a mayo de 2022. De acuerdo con el documento, la recaudación tributaria superó lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), al ubicarse en un 101.2% de cumplimiento. El SAT reportó que de enero a mayo de 2022, la recaudación tributaria se incrementó un 3.3% real en comparación con el mismo periodo del 2021. La autoridad fiscal indicó que el ISR tuvo un incremento de 15.8% real, en relación con el 2021, derivado del cumplimiento de las declaraciones anuales de los contribuyentes. Mientras, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) disminuyó 0.1% real. Esto como resultado del incremento del 15.8% real en las devoluciones del IVA. El SAT también explicó que ante el aumento generalizado en el precio de los energéticos, la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de enero a mayo de 2022 presentó una disminución del 54.3% real en comparación con el mismo periodo de 2021. Además, señaló que el crecimiento real de los ingresos tributarios hubiera sido de 10.6% si no se considerara el IEPS combustibles afectado por el mecanismo de ajuste de precios en los energéticos para abatir la inflación.