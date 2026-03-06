Una empresa sin registro vigente prestando servicios especializados puede enfrentar auditoría y sanciones millonarias. Checa tu estatus en el padrón antes de que sea tarde. No existe una multa auto...

Una empresa sin registro vigente prestando servicios especializados puede enfrentar auditoría y sanciones millonarias. Checa tu estatus en el padrón antes de que sea tarde. No existe una multa automática por no renovar el registro en el REPSE (Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados). Pero si una empresa sigue prestando servicios especializados después de que su registro vence, podría enfrentar sanciones que alcanzan 50,000 UMAs. Es una trampa común: empresas piensan "no hay multa por no renovar" y dejan pasar la fecha. Luego descubren que la ausencia de registro genera problemas mucho más graves.

¿Qué es el REPSE?

El Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados es un registro que administra la STPS (Secretaría del Trabajo). Agrupa a empresas que proporcionan servicios especializados a otras empresas (limpieza, seguridad, logística, mantenimiento, etc.). El registro es obligatorio para empresas que prestan estos servicios. Tiene vigencia de tres años. Al término, debe renovarse.

¿Qué pasa si no renuevas?

Si dejas pasar la fecha de renovación, tu registro en el REPSE se cancela automáticamente. Dejas de estar en el padrón. Para volver a estar registrado, necesitas iniciar el proceso de inscripción desde cero. Y la vigencia de tres años comienza a contar desde la nueva inscripción, no desde tu anterior. Eso significa: si tu registro vencía el 31 de marzo de 2026 y no lo renuevas, en abril queda cancelado. Si te reinscribes en junio de 2026, tu nuevo registro vencerá en junio de 2029.

¿Hay multa solo por no renovar?

No. La legislación laboral mexicana no establece una multa específica solo por no renovar el REPSE. Ni la Ley Federal del Trabajo, ni las reglas administrativas del padrón, ni los decretos relacionados contempla una sanción automática por dejar vencer el registro. Esto es lo que muchas empresas descubren: "Checamos y no hay multa por no renovar. Así que no renovamos." Eso es técnicamente correcto pero estratégicamente peligroso.

¿Cuándo SÍ aparecen multas graves?

Las multas aparecen cuando una empresa no renueva su registro PERO sigue prestando servicios especializados. En ese caso, la autoridad laboral (STPS, IMSS) puede considerar que la empresa está realizando subcontratación sin autorización. Y eso genera sanciones muy graves. El artículo 1004-C de la Ley Federal del Trabajo establece multas por subcontratación especializada irregular que van de 2,000 a 50,000 UMAs. Para poner en perspectiva: la UMA 2026 es aproximadamente $248. Eso significa multas desde $496,000 hasta $12,400,000. No es cantidad menor.

¿Cuándo se considera "subcontratación sin autorización"?

Según interpretación de autoridades laborales, ocurre cuando:

Una empresa prestaba servicios especializados con registro en el REPSE (legal)

El registro vence y no se renueva (cancelación automática)

La empresa sigue prestando los mismos servicios sin estar registrada (ilegal)

En ese punto, la autoridad puede iniciar un procedimiento sancionador por prestación de servicios especializados sin registro.

¿Qué otras sanciones existen relacionadas con REPSE?

Además de multas por subcontratación, hay otras infracciones que pueden activa sanciones:

No permitir inspecciones: Si la autoridad laboral quiere inspeccionar tu empresa y no lo permites, multa de hasta 5,000 UMAs

Si la autoridad laboral quiere inspeccionar tu empresa y no lo permites, multa de hasta 5,000 UMAs No reportar información cuatrimestral: Los contratistas deben reportar contratistas al IMSS cada cuatrimestre. No hacerlo genera sanciones de seguridad social

Los contratistas deben reportar contratistas al IMSS cada cuatrimestre. No hacerlo genera sanciones de seguridad social Mantener registros incompletos: No tener documentación de contratos, trabajadores, prestaciones

No tener documentación de contratos, trabajadores, prestaciones Incumplir obligaciones laborales: No pagar prestaciones, no respetar jornadas, no proporcionar seguridad ocupacional

Cada una de estas tiene sanciones específicas. Pero todas se aplican más agresivamente cuando la autoridad descubre que estás prestando servicios sin registro vigente en el REPSE.

¿Cuándo se detecta la falta de renovación?

En una auditoría o inspección. La STPS o IMSS revisará si tu empresa está registrada en el padrón. Si no apareces, inmediatamente hay bandera roja. Cuando tu cliente es auditado. Si la empresa que te contrata es auditada, los auditores verifican que tus servicios provienen de contratistas registrados en el REPSE. Si no estás registrado, tu cliente tiene un problema (incumplimiento de obligación de contratación). Y eso te genera un problema a ti. En un accidente laboral o incidente de seguridad. Si hay un accidente de uno de tus trabajadores, la investigación incluye verificar si estás registrado. Falta de registro complica mucho las responsabilidades. En auditorías de seguridad social. El IMSS verifica que los contratistas de servicios especializados estén registrados. Si no, es incumplimiento.

¿Qué significa en la práctica?

Para la empresa contratista (la que presta servicios): No renovar REPSE no es "sin consecuencias". Es riesgo muy alto. La multa potencial es enorme. Y no es multa que se pague una vez. Es sanción por cada período de incumplimiento. Para la empresa contratante (la que te contrata): Si descubren que contrataron servicios especializados de alguien sin registro en REPSE, ellos también enfrentan sanciones. Por eso empresas grandes auditan a sus contratistas regularmente. Para trabajadores: Si trabajan en una empresa contratista sin REPSE vigente, su situación es delicada. En caso de accidente o conflicto laboral, la falta de registro complica quién es responsable de qué.

¿Cuándo vence mi registro REPSE?

Tu REPSE tiene vigencia de tres años. Se renueva automáticamente si envías solicitud de renovación antes de que venza. Si no sabes cuándo vence tu registro:

Accede al portal del SAT en https://www.sat.gob.mx/

Busca la sección de REPSE

Consulta tu estatus y fecha de vencimiento

O contacta a la STPS directamente

No confíes en memoria. Busca el documento original de inscripción. Anota la fecha exacta. Marca en tu calendario una alarma 30 días antes para no olvidar.

¿Cómo renuevas tu REPSE?

Paso 1: Reúne documentación actualizada. Necesitas documentos vigentes: identificación oficial, constancia de RFC, comprobante de domicilio, documentos que demuestren que sigues prestando servicios especializados. Paso 2: Accede al portal de la STPS. La STPS tiene un portal donde puedes solicitar renovación. También puedes hacerlo en oficinas regionales de la STPS. Paso 3: Completa solicitud de renovación. Llena formularios con información actualizada. La solicitud debe hacerse antes de que venza tu registro actual. No después. Paso 4: Recibe confirmación. La STPS procesa la solicitud y emite nuevo certificado de registro. Tu vigencia se extiende tres años más contados desde la renovación.

¿Qué pasa si ya venciste sin renovar?

Si tu registro ya vencí y no lo renovaste: Opción 1: Renovación extemporánea. Algunos estados de la STPS aceptan renovaciones tardías. Pero es proceso más complejo y puede haber explicaciones que dar. Opción 2: Reinscripción. Inicias proceso de inscripción desde cero. Tardaría más tiempo que renovación. Y tu nueva vigencia comienza desde la nueva inscripción. Opción 3: Dejar de prestar servicios especializados. Si no está registrado, ya no puedes prestar servicios especializados legalmente. Si continuás, riesgo de sanción es alto. La mejor opción depende de tu situación. Pero lo crítico es actuar ahora si ya venciste.

¿Cuánto tiempo toma renovar?

La renovación puede tomar desde una semana hasta un mes, dependiendo de la región y carga de trabajo de la STPS. Por eso no debes esperar hasta última semana. Solicita renovación con al menos 30 días antes del vencimiento. Así tienes tiempo de sobra.

¿Qué pasa si tengo dudas sobre mi estatus?

Contacta a la STPS directamente:

Teléfono: (55) 5070-0180 (CDMX) o busca número regional

Portal: https://www.gob.mx/stps/

Oficinas regionales: En cada estado hay delegación de la STPS

Mejor esclarecer ahora que descubrirlo en una auditoría después.

Conclusión: No hay multa por no renovar… pero sí muy caras

Es verdad que no existe multa automática solo por no renovar REPSE. Pero eso no significa que sea seguro no hacerlo. Si dejas de estar registrado pero sigues prestando servicios, las sanciones pueden ser de millones. Las multas van de 2,000 a 50,000 UMAs. El proceso puede ser largo y complicado. La renovación es proceso simple, toma minutos en línea, y cuesta poco. No renovar por ahorrar tiempo o dinero es apuesta mal hecha. Verifica tu fecha de vencimiento hoy. Si vence en los próximos meses, comienza el trámite ahora. Es inversión muy barata comparada con riesgo de no hacerlo.