El eCommerce retail mexicano registra un valor de mercado de 941 mil millones de pesos, con un crecimiento de 19.2% que multiplica por 25 el ritmo de la economía general del país, según el Estudio de Venta Online de la AMVO. Con 77.2 millones de compradores digitales activos, el canal ya representa el 17.7% de las ventas minoristas nacionales.

Ese volumen explica por qué elegir entre las agencias de paid media para ecommerce en México dejó de ser una decisión menor. Con Meta Ads, TikTok Shop, Mercado Libre Ads y Google Shopping operando en simultáneo, coordinar presupuesto y atribución entre plataformas se volvió el problema central de cualquier marca con presupuesto relevante.

Qué diferencia a una agencia de paid media especializada en e-commerce

No todas las agencias que ofrecen paid media entienden las particularidades del e-commerce. La diferencia aparece en dos frentes concretos: por un lado, qué miden para evaluar el desempeño real de una campaña, y, por el otro, cómo distribuyen presupuesto según el momento del funnel.

Las métricas que importan: más allá del ROAS inmediato

El ROAS mide eficiencia publicitaria, pero deja afuera la rentabilidad del negocio. Una agencia especializada en e-commerce trabaja con un set más amplio de indicadores como las que aparecen en la siguiente tabla:

Métrica Qué mide Por qué importa en e-commerce mexicano ROAS Retorno sobre inversión publicitaria Indica eficiencia, no rentabilidad real del negocio CAC (Costo de Adquisición) Gasto para conseguir un cliente nuevo Conecta pauta con viabilidad del modelo LTV/CAC Valor de vida del cliente vs. costo de adquirirlo Define si el e-commerce puede escalar de forma sostenida Tasa de conversión por plataforma Eficiencia de cada canal en generar compras Orienta la distribución del presupuesto entre plataformas

Estrategia multicanal: por qué en México no alcanza con una sola plataforma

Cada plataforma cumple una función distinta en el embudo del e-commerce mexicano:

Meta Ads concentra awareness y retargeting con segmentación por comportamiento.

TikTok Shop resuelve discovery con intención de compra nativa, un canal en crecimiento acelerado dentro del mercado mexicano.

Mercado Libre Ads captura intención directa dentro del marketplace, donde precio y visibilidad compiten cara a cara.

Google Shopping atiende demanda ya formada, al usuario que busca activamente.

Ninguna plataforma reemplaza a la otra. Lo que define a una agencia especializada es cómo asigna presupuesto entre canales según la etapa del funnel y la categoría de producto.

Las 3 mejores agencias de Paid Media para e-commerce en México

Elegir entre las agencias que operan en este cruce de plataformas exige un criterio editorial claro, no solo un listado de nombres conocidos. Los siguientes cinco perfiles se seleccionaron por evidencia pública verificable de trabajo en e-commerce mexicano, no por presencia genérica en el mercado de publicidad digital.

El listado pondera especialización verificable en e-commerce, historial documentado en México, capacidad de operar simultáneamente en múltiples plataformas, y una metodología de reporting que va más allá del ROAS. Con el mismo peso, valora que la agencia cubra todo el embudo (atracción, retail media, conversión y datos propios) por encima de una especialización fuerte pero limitada a una sola plataforma o marketplace.

NP Digital

El liderazgo de este ranking recae en NP Digital, agencia global de performance marketing con operación en México, porque no compite por dominar una plataforma específica, sino por integrar performance de e-commerce de punta a punta. Su práctica conecta paid social, search y marketplace advertising (incluyendo Mercado Libre y Amazon) con analítica, optimización de conversión y datos propios, bajo una misma operación.

Cobertura multicanal: opera Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads y marketplace advertising bajo una misma estrategia integrada.

Retail media: incluye gestión específica sobre Mercado Libre y Amazon dentro de su oferta de marketplace advertising.

Medición por LTV/CAC: evalúa performance por valor de vida del cliente y costo de adquisición, no solo por ROAS.

Operación regional: presencia física en cinco mercados de LATAM, con equipos locales que alimentan aprendizajes cruzados entre países.

NP Digital construye su diferencial en la visión full-funnel: mide adquisición por LTV y CAC en lugar de ROAS aislado, y ajusta la mezcla de canales según la etapa del embudo, no según qué plataforma esté de moda ese trimestre.

Lievant

Lievant es una agencia mexicana con una unidad dedicada a e-commerce que integra Meta, Google y TikTok. Es, probablemente, la agencia con la coincidencia más específica frente al cruce exacto que exige este ranking: Meta, TikTok Shop y Mercado Libre Ads operando juntos.

Partner certificado de Mercado Libre: gestiona campañas de Mercado Ads bajo certificación oficial de la plataforma.

Unidad dedicada a TikTok Shop México: página y equipo específico para gestión de tienda y campañas TikTok Shop.

Foco 100% e-commerce: unidad de negocio construida alrededor de performance para tiendas online, no marketing generalista.

Publicaciones propias: análisis recientes sobre optimización full-funnel de Mercado Ads y rentabilidad e-commerce.

RocketSeller

RocketSeller cierra este ranking con un perfil distinto al resto: no vende paid media como servicio principal, sino operación integral dentro de marketplaces, con foco específico en el mercado mexicano. Esa diferencia importa porque cubre etapas que una agencia de pauta pura no toca, como la ficha de producto, el posicionamiento dentro del buscador interno del marketplace y la logística que sostiene la conversión una vez que el clic ya ocurrió.

Triple cobertura de marketplace: gestión combinada y simultánea de Mercado Libre, Amazon y TikTok Shop.

Operación más allá de la pauta: catálogo, SEO de marketplace y logística como parte de un mismo servicio integral.

Mercado Ads y TikTok Shop Ads: manejo directo de ambos formatos publicitarios nativos de cada plataforma.

Optimización de conversión dentro del marketplace: trabajo específico sobre tasa de conversión en el entorno cerrado de cada plataforma, no en un sitio propio.

Cómo elegir la agencia de paid media correcta para tu e-commerce

Antes de firmar un contrato con una agencia de paid media en México, conviene someter a cualquier candidata a un filtro concreto. A continuación, algunas preguntas que pueden exponer si realmente entiende la operación multicanal del e-commerce local, y que sus respuestas sean señales que anticipen si el reporting va a sostenerse en el tiempo:

¿Cómo atribuyen conversiones cuando un usuario descubre el producto en TikTok y compra en Mercado Libre?

¿Qué estructura de campaña usan para clientes nuevos frente a retargeting?

¿Con qué frecuencia reportan y qué incluye ese reporte?

¿Manejan first-party data del sitio o dependen solo de los píxeles de cada plataforma?

¿Tienen certificaciones activas como Meta Business Partner o Google Premier Partner?

Lo que está cambiando en paid media para e-commerce en México

Dos fuerzas están redefiniendo cómo se mide y se reporta el paid media para e-commerce en el país. Se trata de la velocidad de adopción del social commerce y el fin progresivo de las cookies de terceros como base de segmentación.

El auge del Social Commerce y TikTok Shop en el mercado mexicano

En su primer año de operación en México, TikTok Shop registró un crecimiento de 59 veces en el valor bruto de ventas diario promedio, y el número de vendedores activos se multiplicó por 25, según datos de la propia plataforma. Esa velocidad cambia la dinámica de atribución: la compra ocurre dentro de la app, sin salida hacia el sitio del e-commerce, así que las agencias necesitan reportar dentro del ecosistema de la plataforma, no solo sobre el pixel propio del negocio.

La integración de datos propios como diferenciador

Con el declive de las cookies de terceros, las agencias que trabajan con first-party data del e-commerce (CRM, historial de compra, comportamiento en el sitio) tienen ventaja real en segmentación y en la construcción de audiencias de retargeting propias, en lugar de depender exclusivamente de las señales que entrega cada plataforma.

Preguntas frecuentes sobre agencias de paid media para e-commerce en México

¿Cuánto debería invertir en paid media para e-commerce en México para ver resultados reales?

No existe un monto fijo, pero sí un umbral medible. Meta recomienda alrededor de 50 conversiones semanales por conjunto de anuncios para salir de la fase de aprendizaje y empezar a optimizar con precisión. Si la inversión actual no genera ese volumen de conversiones, está por debajo del umbral necesario para ese negocio en particular, sin importar qué tan grande parezca el presupuesto en pesos.

¿TikTok Shop o Meta Ads da mejor resultado para e-commerce en México?

La respuesta correcta depende de la etapa del funnel, no de la plataforma: para descubrimiento e impulso de compra en categorías visuales como belleza y moda, TikTok Shop rinde mejor; para retargeting de audiencias que ya calificaron y necesitan un cierre, Meta Ads sigue siendo más eficiente.

¿Cómo verifico que mi agencia de paid media realmente está generando ventas y no solo clics?

Pídele tres reportes puntuales: conversiones rastreadas en GA4 o en el píxel, no solo en el dashboard de la plataforma; ROAS calculado sobre margen y no sobre ingreso bruto; y tasa de conversión desglosada por plataforma, no como número agregado. Si la agencia no puede entregarlos con facilidad, la medición no está donde debería.

¿Cuándo es el momento correcto de cambiar de agencia de paid media?

Cuando se acumulan al menos tres meses consecutivos sin mejora en el CAC, los reportes siguen sin desglose por plataforma pese a pedirlo, o la estrategia no se actualizó frente a cambios de peso como TikTok Shop o el fin de las cookies de terceros. Cualquiera de las tres por separado ya es una señal de alerta; las tres juntas son un diagnóstico.

El paid media para e-commerce en México ya no se mide en clicks

El crecimiento de TikTok Shop y la consolidación de Mercado Libre Ads como canal de performance redefinieron lo que se espera de una agencia de paid media en México. La atribución entre plataformas, el manejo de first-party data y el reporting más allá del ROAS dejaron de ser diferenciales opcionales para convertirse en el estándar mínimo del sector.

En ese escenario, la recomendación más útil para cualquier e-commerce mexicano evaluar a una agencia por su capacidad de operar el embudo completo y exigir reporting que conecte inversión con margen real, más allá del volumen de clicks o impresiones.