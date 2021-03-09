La autoridad fiscal justificó que las intermitencias en sus servicios en línea eran por fallas ajenas. Ayer, los servicios de internet de Telmex, Izzi y TotalPlay presentaron fallas en el centro y norte del país. Como explica Xataka, los problemas con el servicio empezaron a aparecer cerca del mediodía. Hasta el momento, ninguna de las empresas s ha pronunciado sobre el problema. Algunas plataformas como Gmail y Microsoft se vieron afectadas por la falla del servicio. Esto implica que varias personas no pudieron trabajar o tomar clases en línea; entre ellos, se encuentra el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ayer, en su cuenta oficial de Twitter, el SAT dijo que, debido a fallas ajenas, sus servicios presentaron intermitencias. https://twitter.com/SATMX/status/1369052761606742022 Este tipo de problemas hará que sea mucho más difícil para los contribuyentes conseguir citas con el fisco. Hay que recordar que por la pandemia, la escasez de citas y los esfuerzos para conseguirlas se han multiplicado. Recientemente, especialistas recomendaron a los contribuyentes ir preparando sus declaraciones anuales antes 30 de abril para evitar fallas con los sistemas por problemas de saturación. Aunque no se referían a lo que pasó ayer, es buena idea prepararse con anticipación. Por eso, aquí dejamos algunas herramientas del SAT para facilitar la declaración anual. Con información de La Jornada y Xataka https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/08/economia/servicios-del-sat-presentan-fallas/ https://www.xataka.com.mx/servicios/telmex-izzi-totalplay-presentan-fallas-su-servicio-internet-varias-plataformas-presentan-inconsistencias-mexico

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