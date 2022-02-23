La empresa Continental alegó que se aplicó de manera incorrecta la tasa de retención por regalías cuando en realidad son beneficios empresariales.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) avaló la decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de negarle a la empresa Continental Automotive una millonaria devolución de impuestos, correspondiente al ejercicio fiscal del 2011. La Segunda Sección de la Sala Superior del TFJA votó de manera unánime a favor de la negación de dicha devolución, la cual se estimó en 12.9 millones de pesos (mdp), explicó la magistrada ponente Magda Zulema Mosri. Esto sucedió en una sesión en línea, según reporta El Economista. La nota indica que en este caso, el SAT negó la “devolución del pago de lo indebido” por concepto de ISR retenido por 12.9 mdp, correspondiente a marzo del 2011. La empresa Continental alegó que se aplicó de manera incorrecta la tasa de retención por regalías cuando en realidad son beneficios empresariales. De esta manera, Continental alegó que estos ingresos son gravables exclusivamente en Alemania como país de residencia, porque en México no pueden ser gravados, debido a que es el país de la fuente de riqueza, y sería una doble tributación. Pero la ponencia de la magistrada dijo que, ante los antecedentes que hay sobre el tema, la devolución no procede en México. En su ponencia, la magistrada señaló que ante los tratados internacionales donde está suscrito México para evitar la doble tributación y evasión fiscal, están vedadas las interpretaciones que provoquen la doble no tributación, porque implicaría evasión fiscal. Puedes ver la información que publicóEl Economistaaquí / Fecha de publicación: 17 de febrero de 2022 .