Esta prestación se debe pagar antes del 20 de diciembre y equivale a 15 días de salario como mínimo

Esta prestación se debe pagar antes del 20 de diciembre y equivale a 15 días de salario como mínimo

El aguinaldo en México es una prestación laboral que se otorga a los trabajadores al final del año. Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), se debe pagar antes del 20 de diciembre y equivale a 15 días de salario como mínimo para los trabajadores que hayan laborado todo el año.

Uno de los cuestionamientos recurrentes en materia de aguinaldos es cuál salario debe utilizarse para calcularlo. Esto se debe a que existen conceptos como salario diario, cuota diaria, salario integrado, etcétera, que generan confusión sobre su aplicación.

Analizando estos conceptos y distintos criterios jurisdiccionales, de conformidad con los criterios de los tribunales, el salario a considerar para el cálculo del aguinaldo es aquél que se compone de los conceptos que invariablemente percibe el trabajador en un mes, por su trabajo.

Ademas, el alcance de estos criterios es complejo de identificar. Su aplicación se haría ante el reclamo de algún trabajador que termine en una disputa en la que el órgano jurisdiccional se vea obligado a aplicar esta jurisprudencia, pero al ser ésta de un Tribunal Colegiado de Circuito, la misma no es obligatoria para instancias superiores como las salas de la Corte o el Pleno.

Los criterios históricos y la práctica señalan que el salario a considerar para el cálculo del aguinaldo es la cuota diaria, pero habrá que considerar que en la actualidad los tribunales presentan una tendencia a modificar este criterio.