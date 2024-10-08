La presidenta de México reafirmó su compromiso de reducir la semana laboral de 48 a 40 horas. Aunque la reforma sigue estancada en la Cámara de Diputados, su implementación gradual dependerá del consenso entre empleadores y del nuevo escenario legislativo En su segundo discurso como presidenta de México, Claudia Sheinbaum subrayó 100 compromisos de su administración, destacando entre ellos la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Este compromiso, enumerado como el número 60, plantea una reforma laboral de gran alcance que busca mejorar las condiciones de los trabajadores. La presidenta mencionó que la implementación de esta medida será gradual y consensuada con los empleadores, aunque no ofreció una fecha exacta para su concreción. La propuesta de reducir la jornada laboral forma parte de una iniciativa de reforma constitucional que lleva estancada en la Cámara de Diputados desde 2023. A pesar de haber sido aprobada en su dictamen inicial en abril de ese año, no ha progresado sustancialmente y sigue pendiente de discusión. Con la entrada en funciones de la nueva LXVI Legislatura y la reciente toma de posesión de Sheinbaum, el panorama de la reforma laboral es incierto. Fiscalia señala que el avance de esta iniciativa dependerá de las prioridades legislativas y del diálogo entre las distintas fuerzas políticas. El diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, indicó que primero se atenderán las reformas constitucionales heredadas del expresidente López Obrador, lo que podría retrasar aún más el debate sobre la reducción de la semana laboral. En conclusión, aunque el compromiso de Sheinbaum es un paso importante, los retos políticos y legislativos hacen que su implementación a corto plazo sea poco probable. No obstante, expertos en temas laborales recomiendan a los contadores y asesores estar atentos a los posibles cambios que esta reforma podría generar en el futuro.