La Suprema Corte recientemente publicó diversas tesis de jurisprudencia a favor de los impuestos ecológicos. El 23 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó diversas tesi...

La Suprema Corte recientemente publicó diversas tesis de jurisprudencia a favor de los impuestos ecológicos. El 23 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó diversas tesis de jurisprudencia a favor de un impuesto ecológico establecido en Zacatecas.

Jurisprudencias sobre impuesto ecológico en Zacatecas

Entre otras cosas, las tesis de jurisprudencia de la SCJN indican lo siguiente sobre el impuesto ecológico establecido en Zacatecas:

No transgrede el principio de proporcionalidad tributaria.

No transgrede el principio de equidad tributaria, aun cuando no grava todos los gases contaminantes ni las fuentes que los emiten.

Jurisprudencias sobre impuestos ecológicos

La SCJN también emitió diversas tesis de jurisprudencia que hablan de manera general sobre los impuestos ecológicos. Entre otras cosas, las tesis de jurisprudencia de la SCJN indican lo siguiente:

Puedes revisar las tesis de la SCJN sobre los impuestos ecológicos aquí o en el Semanario Judicial de la Federación / Criterio de búsqueda: Impuestos ecológicos / Publicación: 23 de octubre de 2020.

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