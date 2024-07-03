La deducción de inversiones es un mecanismo que permite a los contribuyentes deducir un porcentaje de las inversiones en activos fijos, por ejemplo: maquinaria y equipo La deducción de inversione...

La deducción de inversiones es un mecanismo que permite a los contribuyentes deducir un porcentaje de las inversiones en activos fijos, por ejemplo: maquinaria y equipo La deducción de inversiones es un beneficio fiscal que permite a los contribuyentes deducir de sus ingresos gravables el costo de adquisición de activos fijos utilizados en la generación de ingresos. Dicho mecanismo está regulado por la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), y tiene como objetivo incentivar la inversión en bienes de capital que mejoren la productividad y eficiencia de las empresas.

¿Qué es la deducción de inversiones?

De acuerdo con el asesor contable Alberto Copado, la deducción de inversiones es un mecanismo que le permite a las personas morales, así como a las personas físicas que cuentan con actividad empresarial o prestan servicios profesionales, deducir un porcentaje de las inversiones en activos fijos, por ejemplo: maquinaria, equipo y demás bienes utilizados en sus operaciones comerciales. En un texto publicado por Soy Conta, el especialista indicó que para deducir inversiones en el país, se deben cumplir con requisitos previstos en el Artículo 27 de la Ley del ISR, entre los que se encuentran los siguientes:

El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que avale la transacción.

Las inversiones deben ser indispensables para los fines de la actividad del contribuyente.

Los movimientos deben estar debidamente justificados en la contabilidad y restados una sola vez.

Los gastos no deben exceder límites establecidos.

Además, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, deberán llevar los papeles de trabajo del cálculo de la deducción de inversiones que permitan la identificación de la documentación comprobatoria.

Errores comunes al realizar deducciones de inversiones

En este contexto, el contador explicó cómo calcular la deducción de inversiones y señaló que los errores más comunes al realizar dicho cálculo son los siguientes:

Aplicar porcentajes de deducción incorrectos

Para evitar incurrir en este error, asegúrate de revisar la Ley del ISR para que puedas identificar el tipo de activo invertido para aplicar el porcentaje de deducción correspondiente.

No conservar los comprobantes fiscales

Esto es muy común cuando no se cuenta con un software especializado que permita generar todo tipo de comprobantes y timbrar documentos sin errores. Ten en cuenta, por ejemplo, que hoy existen diversos sistemas y plataformas tecnológicas para gestionar, categorizar y almacenar este tipo de documentos. Así que fíjate bien en estos aspectos antes de elegir uno y asegúrate de que sea el programa más adecuado para ti.

Ignorar las últimas disposiciones fiscales

La clave para no caer en la desinformación, pero, sobre todo, para evitar incurrir en sanciones, retrasos o errores en la documentación, es indispensable que consultes constantemente la información publicada por la autoridad fiscal y estés atento a las últimas disposiciones exigidas.