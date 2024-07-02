En 2022 entró en vigor el RESICO para personas morales, un régimen de flujo de efectivo en el cual la persona moral considera que el ingreso se ha obtenido únicamente cuando se ha cobrado efectivamente Para deducir pagos a contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) en México, tanto las personas físicas como morales deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) y las disposiciones fiscales aplicables. De acuerdo con Fiscalia, uno de los requisitos de deducción de gastos que tienen las personas morales del Régimen General de Ley, es que cuando efectúen pagos a personas que tributen en un régimen de flujo de efectivo, que consideran obtenido el ingreso hasta que lo cobran, estos estén efectivamente pagados. Lo anterior significa que, aun cuando una persona moral esté tributando en el Régimen General, que es un régimen de causación devengada de impuesto, el requisito para deducir gastos que son efectuados a personas que acumulan el ingreso hasta que lo cobran es, precisamente, que dicho gasto esté pagado. La consultora indica que en 2022 entró en vigor el RESICO para personas morales, el cual consiste en un régimen de flujo de efectivo en el que la persona moral considera obtenido el ingreso hasta que este es cobrado efectivamente. Esto pudiera dar la idea de que el requisito para deducir un pago que una persona moral del Régimen General hace una persona moral del RESICO también es que dicho pago esté efectivamente realizado. Pero en su texto, Fiscalia explicó que de una revisión de la porción normativa que establece dicho requisito, no se desprende esta conclusión.

Requisito

Expuso que la fracción VIII del Artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece lo siguiente: VIII. Que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes personas físicas, de los contribuyentes a que se refieren los artículos 72 , 73 , 74 y 196 de esta Ley, así como de aquéllos realizados a los contribuyentes a que hace referencia el último párrafo de la fracción I del artículo 17 de esta Ley y de los donativos, éstos sólo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate, se entenderán como efectivamente erogados cuando hayan sido pagados en efectivo, mediante transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; o en otros bienes que no sean títulos de crédito. Además, señaló que los contribuyentes a que se refiere esta fracción son, específicamente, los siguientes:

Personas físicas

Personas morales coordinados (autotransporte terrestre de carga o pasajeros)

Personas físicas integrantes de coordinados

Contribuyentes del Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras (AGAPES)

Personas morales del Régimen de Acumulación de Ingresos (Régimen opcional de flujo de efectivo, derogado para 2022).

Fiscalia señaló que esta disposición no fue reformada para incorporar los pagos a las personas morales del RESICO, que hubiera sido un requisito lógico de introducir, pero no se hizo así. Por eso, dado que no existe ninguna restricción en cuanto al momento de pago para deducir un gasto en favor de una persona moral del RESICO, este puede deducirse de manera devengada. Es decir, desde el momento en que este se devenga, sin importar que no esté liquidado efectivamente. En este contexto, Fiscalia expuso las siguientes conclusiones: