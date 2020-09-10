A pesar de ya estar contenidos en la ley, el SAT nunca había requerido el pago de derechos por la renovación de certificaciones para la industria maquiladora. La nueva administración está pidiendo un pago retroactivo. Empresarios y agrupaciones pidieron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de abstenerse a cobrar el derecho retroactivo a las empresas maquiladoras, ante las amenazas de quitarles el certificado de comercio exterior. El problema es que el SAT busca que 3 mil 607 empresas renueven la autorización en el esquema integral de certificación de empresas en comercio exterior, pero contrario a como se hacía en otros años, pagando los derechos correspondientes. Además, exige el pago retroactivo de los derechos, pues durante años se les ha otorgado la renovación gratuitamente, a pesar de que las cuotas sí están contempladas en la ley. “Actualmente el Servicio de Administración Tributaria está pidiendo el pago retroactivo de derechos a maquiladoras para renovar su autorización en el esquema integral de certificación de empresas en comercio exterior que les permite la devolución del IVA en menos de 20 días y la inscripción inmediata en el padrón de importadores y exportadores”, destacó la senadora de la bancada del PAN, Gina Andrea Cruz Blackledge, en conferencia de prensa virtual en la que también participaron representantes de la industria maquiladora. La senadora panista exhortó al SAT de abstenerse de realizar los cobros por el derecho retroactivo a las empresas para obligarlas a renovar la autorización bajo el esquema integral. La senadora del estado de Baja California, destacó que la dependencia ha amenazado con que, de no pagar, las maquiladoras perderán su registro y los beneficios de la certificación que les permite no ser afectados con la reforma fiscal de 2014. Por su parte, Julio Rodríguez Trigueros, vicepresidente de comercio exterior de Canacintra, dijo: “Se requiere brindar certidumbre en el sector productivo, pero la autoridad fiscal, con interpretaciones discrecionales de las reglas fiscales y medidas arbitrarias sin sustento, está afectando a la industria maquiladora nacional”. De acuerdo a la legisladora, el SAT está tomando una medida que va en contra del sector productivo nacional, sobre todo en la situación económica en que se encuentra el país. El pago de derechos para obtener la certificación del impuesto al valor agregado (IVA) consiste en cuotas de 24 mil 506 pesos correspondientes al 2015, y hasta 29 mil 747 para 2020. A pesar de que las cuotas ya estaban contenidas en la ley, nunca se exigió su pago para la renovación de las certificaciones. “Desde sus inicios, este trámite siempre fue gratuito y no existía el cobro de derechos para obtener los beneficios de esta certificación”, comentó la senadora. https://www.youtube.com/watch?v=c8fL40fCzcw Puedes revisar la conferencia prensa virtual de la senadora con los empresarios aquí. / Publicada: 7 septiembre 2020
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