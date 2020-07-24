De acuerdo con el director general de Mercado Libre en México, los nuevos impuestos digitales están afectando las ganancias de las personas físicas en la plataforma. Desde mediados de mayo, Mercado...

De acuerdo con el director general de Mercado Libre en México, los nuevos impuestos digitales están afectando las ganancias de las personas físicas en la plataforma. Desde mediados de mayo, Mercado Libre ha estado informando a sus usuarios cómo funcionarán las retenciones de IVA e ISR en la plataforma. La razón de esto son las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios digitales, que entraron en vigor el 1 de junio. Ahora, de acuerdo con David Geisen, director de Mercado Libre en México, los nuevos impuestos están afectando a las personas físicas que usan la plataforma. En entrevista con El Universal, Geisen dijo que actualmente los vendedores de Mercado Libre están pasando por un periodo de transición. Para algunas personas físicas, las nuevas tasas de retención de IVA e ISR están causando muchos problemas. En este sentido, hay que recordar que en mayo, la empresa anunció que se retendría en cada venta un porcentaje a los vendedores que sean personas físicas y que vendan productos nuevos.

Porcentajes de retención por venta

¿Cómo disminuir la retención de hasta 36% de ingresos?

En mayo, la empresa envió correos electrónicos a sus vendedores para que no caigan en el máximo porcentaje de retención, del 36%. 20% de la retención corresponderían al ISR y 16% al IVA. Al tener el RFC registrado, la retención máxima posible sería de 13.4%. Menos de la mitad. Para evitar el porcentaje más alto, los vendedores deben actualizar su RFC.

La saturación del SAT dificulta las cosas

En su entrevista, David Geisen dijo que una de las mejores opciones para pequeños y medianos vendedores en Mercado Libre es darse de alta como persona moral ante el SAT. El problema es que el fisco lleva más de dos meses sin publicar citas para que las personas morales se den de alta en el registro federal de contribuyentes (RFC). De acuerdo con los especialistas, no existe una opción para hacer el trámite de forma digital. Así, las empresas deberán esperar hasta que las oficinas del fisco regresen a la normalidad. En marzo, al iniciar la pandemia, el SAT redujo personal en diferentes trámites. Uno de ellos es la inscripción de empresas ante el RFC. A esto hay que añadir que no están agendando nuevas citas presenciales. Así, es casi imposible que las personas morales se den de alta en el RFC. Con información de El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mercado-libre-pega-impuesto-los-pequenos-vendedores

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