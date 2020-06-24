En 2020 solamente se realizará una verificación vehicular en la capital del país, Como parte de las medidas para mitigar el contagio del nuevo coronavirus (COVID-19) se suspendieron numerosas actividades en la Ciudad de México, entre ellas las verificaciones vehiculares. El regreso a las actividades se determinará semana a semana con base en los colores de un semáforo epidemiológico. La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, dijo que si el 10 de agosto el semáforo está en color verde, que representa el estado de emergencia por la pandemia más bajo, reabrirían los centros de verificación vehicular. “A partir del día 10 de agosto inicia la verificación y no se preocupen por el tema del hoy no circula porque se amplía la vigencia del holograma que obtuvieron, para validar que solamente este año se hace una sola vez la verificación vehicular”, expresó la jefa de gobierno. Sheinbaum destacó que los centros de verificación contarán con todas las medidas sanitarias para evitar contagios y conglomeraciones. Por tal situación solamente se atenderá un máximo de cuatro vehículos por hora en cada línea de verificación.

Calendario de verificación vehicular 2020

La Secretaria del Medio Ambiente informó que el primer holograma que debe verificar (entre agosto y septiembre) es el engomado rosa con terminación de placas 7 u 8; el segundo (entre septiembre y octubre) es el engomado rojo con terminación de placas 3 o 4; el tercero (entre octubre y noviembre) es el engomado verde con terminación de placas 1 o 2; y el cuarto es el engomado azul (entre noviembre y diciembre), con terminación de placas 9 o 0. El costo de la verificación vehicular será de 551 pesos. Se estima que los centros de verificación no se saturarán, debido que en el holograma rosa ya se cuenta con el 70% de los vehículos verificados. "En realidad la demanda total de verificaciones, en lo que resta del semestre, es de alrededor de 800 mil autos y no tenemos ningún riesgo de saturación del servicio en los verificentros de la Ciudad de México", afirmó Sergio Zirath Hernández Villaseñor, director general de calidad del aire de la Secretaría del Medio Ambiente. La dependencia recordó que todos los automóviles con cualquier color de holograma que se verificaron el primer trimestre del año ya no están obligados a presentar su unidad a verificar; es decir, deberán verificar nuevamente su unidad hasta el período que le corresponda en el primer semestre del año 2021.

Medidas sanitarias que se tomarán en los centros de verificación son:

Los centros de verificación tomarán todas las medidas de protección para evitar contagios entre el personal y las personas que acudan a los centros. Las medidas son las siguientes:

Los empleados de los centros tomará la capacitación para un retorno seguro al trabajo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se tomará la temperatura y se les proporcionará gel antibacterial tanto a los empleados como a las personas que asistan a verificar su automóvil.

El uso de cubrebocas será obligatorio

Los empleados del centro de verificación deben utilizar cubrebocas, careta y guantes.

Se atenderá como máximo 4 verificaciones por hora.

El acceso será de una persona por automovil.

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