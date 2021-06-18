Para recibir una buena nota de las calificadoras, la reforma fiscal del 2022 debe crecer la recaudación en por lo menos 2% del PIB. En marzo, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT)...

Para recibir una buena nota de las calificadoras, la reforma fiscal del 2022 debe crecer la recaudación en por lo menos 2% del PIB. En marzo, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, reveló que recibió la instrucción del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de empezar a trabajar en una nueva reforma fiscal. Ese mes, también empezó a operar el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria encargado de elaborar una propuesta de reforma fiscal para 2022. La funcionaria adelantó que ésta no consistirá en aumentar los impuestos, sino en facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Hay que recordar que el presidente López Obrador ha prometido en varias ocasiones no crear ni aumentar impuestos.

Reforma debe aumentar recaudación en por lo menos 2% del PIB

En entrevista con Reforma, Félix Boni, director general de análisis de HR Ratings, dijo que la reforma fiscal deberá aumentar la recaudación en por lo menos 2% del PIB si espera conseguir buenas notas de las calificadoras. Con esto, los ingresos tributarios alcanzarían el 15% del PIB. En 2019, por ejemplo, representaron el 13.1%; en 2020, el 14.4%. Sin embargo, este incremento se deriva de la crisis económica de la pandemia y no de un aumento real en recaudación. Entonces, tomando como referencia el 2019, antes del impacto de la pandemia, un aumento de 2% equivaldría a 465 mil millones de pesos más en recaudación.

2% es lo que promete Buenrostro

Desde que fue ratificada como jefa del SAT, Raquel Buenrostro ha dicho que una reforma que aumente impuestos no es necesaria. A través del combate a factureras y a la evasión fiscal, el fortalecimiento en la inspección fiscal en aduanas y el comercio exterior, Buenrostro cree que se puede conseguir un incremento del 2%. Aunque actualmente ya trabaja en la reforma fiscal, en 2020 la funcionaria dijo que todo esto sería posible a través de una miscelánea fiscal.

IMEF apoya no aumentar ni crear impuestos

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) consideró una buena noticia el anuncio de una reforma fiscal. Sin embargo, también manifestó que dicha reforma podría ser insuficiente para promover la reactivación de la inversión en el país. “Vemos de manera positiva el anuncio del SAT, pero no es suficiente para promover una reactivación sólida de la inversión, necesitamos medidas más contundentes”, advirtió Ángel García-Lascurain, presidente del IMEF. En una videoconferencia de prensa, el especialista dijo que el mensaje de no aumentar impuestos es positivo, sobre todo para la inversión y el crecimiento económico. Además, indicó que desde el IMEF ven bien la simplificación del cumplimiento de obligaciones fiscales así como el aumento de la base de contribuyentes. Con información de Reforma https://www.reforma.com/piden-que-reforma-suba-recaudacion/gr/

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