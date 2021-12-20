Un tribunal determinó que para definir la existencia de ingresos extranjeros por salarios, es necesario acreditar la relación laboral con un residente en el extranjero. La Ley del Impuesto sobre la...

Un tribunal determinó que para definir la existencia de ingresos extranjeros por salarios, es necesario acreditar la relación laboral con un residente en el extranjero. La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que los residentes en México están obligados al pago del ISR, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. [Ley del ISR 1, fracción I]. Asimismo, los contribuyentes podrán acreditar, contra el impuesto que conforme a esa ley les corresponda pagar, el ISR que hayan pagado en el extranjero por los ingresos procedentes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero [Ley del ISR 5].

Ingresos extranjeros por salarios

Por su parte, el artículo 94 del mismo ordenamiento prevé que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y las demás prestaciones que deriven de una relación laboral. En este contexto, un tribunal consideró que para definir la existencia de fuente de riqueza en el extranjero, es necesario acreditar una relación laboral con un residente en el extranjero y que este haya efectuado el pago correspondiente por los servicios prestados.

Relación laboral con residente en el país

Sin embargo, el órgano jurisdiccional determinó que si los servicios personales subordinados se prestan en el extranjero, pero son proporcionados con motivo de la relación laboral con un residente en nuestro país y paga los salarios correspondientes, realizando la retención del impuesto correspondiente, no puede estimarse que exista fuente de riqueza ubicada en el extranjero para los efectos del acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero. Esto, de conformidad con el artículo 5 de la Ley del ISR. Esto lo reiteró la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Y la tesis forma parte de los precedentes de la Sala Superior. Puedes revisar la tesis del TFJA aquí / Páginas: 106 a la 107 / Criterio de búsqueda: Ingresos por salarios / Clave: VIII-P-1aS-854 / Publicación: septiembre de 2021.

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