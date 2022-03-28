Si tienen saldo a favor mayor a 150 mil pesos o van a modificar la cuenta CLABE sí necesitarán la firma electrónica A partir del 1 de abril, las personas físicas deberán presentar su declaración an...

Si tienen saldo a favor mayor a 150 mil pesos o van a modificar la cuenta CLABE sí necesitarán la firma electrónica A partir del 1 de abril, las personas físicas deberán presentar su declaración anual 2021. En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó algunas mejoras e innovaciones. A través de un comunicado, el SAT informó que las personas físicas podrán presentar su declaración anual a través de los siguientes enlaces:

Para presentar su declaración anual, los contribuyentes sólo requerirán la contraseña y, únicamente en caso de que obtengan saldo a favor mayor a 150 mil pesos o si van a modificar la cuenta CLABE, necesitarán la firma electrónica (e.firma). La autoridad fiscal indicó que si las personas físicas tienen dudas, pueden resolverlas a través de las siguientes herramientas:

Oficina Virtual

Esta herramienta sirve para recibir asesoría y orientación en línea sin salir de casa. Los contribuyentes únicamente necesitan su firma electrónica o contraseña. Para generar una cita deben ingresar a Citas SAT.

OrientaSAT

Esta herramienta ayuda a resolver dudas y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, en el portal del SAT y en el minisitio de declaración anual 2021. La autoridad fiscal informó que a partir del 1 de abril, habilitará la herramienta OrientaSAT a través de MarcaSAT 55 6272 2728, que tendrá un asistente virtual conversacional.

El SAT extenderá sus horarios de atención

Para brindar los servicios necesarios y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, el SAT también informó que extenderá los horarios de atención en sus oficinas durante los días hábiles de abril, de 8:30 a 18:00 horas. Los sábados 2, 9, 23 y 30 de abril de 9:00 a 16:00 horas. El SAT indicó que la fecha límite para que las personas físicas obligadas presenten su declaración anual es el 30 de abril. Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 27 de marzo de 2022.