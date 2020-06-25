Para tener unas finanzas personales sanas en tiempos de pocos ingresos, es importante considerar prescindir de los gastos innecesarios que se hacen. A petición de El Contribuyente, la institución f...

Para tener unas finanzas personales sanas en tiempos de pocos ingresos, es importante considerar prescindir de los gastos innecesarios que se hacen. A petición de El Contribuyente, la institución financiera Banco Azteca proporcionó una serie de consejos para proteger las finanzas personales en los tiempos de la pandemia de COVID-19. En esta ocasión hablaremos de cómo recortar los gastos inesenciales. Para la reducción de gastos durante la emergencia sanitaria se debe realizar un desglose detallado de las necesidades esenciales que no pueden dejar de ser cubiertas, tales como alimentación y vivienda, con la finalidad de identificar cuáles son los gastos que pueden ser disminuidos o eliminados. Aconsejan lo siguiente:

Elaborar los alimentos en casa, es decir evitar comprar comidas procesadas o preparadas, así como idear un presupuesto que contemple los insumos que se necesitarán durante un periodo de tiempo (semanal, quincenal o mensual), debido a que esto permitirá optimizar gastos adicionales que se puedan generar, además de ser un beneficio para la salud, al implementar una dieta más balanceada.

Utilizar el tiempo para evaluar la posibilidad de disminuir o eliminar las fugas de dinero digitales. Una opción es, por ejemplo, valorar si es viable eliminar el uso de algunos servicios de streaming que se tengan contratados, con la posibilidad de disminuir el gasto y buscar alternativas de servicios de acceso gratuito.

Utilizar el gasto de transporte que no se genera debido al confinamiento como método de ahorro, así como la cobertura de los pagos de créditos, lo cual permitirá mantener un buen historial crediticio.

Durante este periodo será importante tener presentes los pagos que ya se tenían programados y procurar no incrementar la deuda de los créditos al comprar productos innecesarios.

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