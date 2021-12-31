La autoridad avisó en redes sociales que no habrá facturación electrónica por aproximadamente 16 horas. El Servicio de Administración Tributaria informó que el servicio de facturación electrónica quedará suspendido de las 22:00 horas del 31 de diciembre de 2021 a las 14:00 horas del 1 de enero de 2022. A través de un mensaje en sus redes sociales, la autoridad dijo que esta suspensión es para actualizar los servicios de facturación electrónica conforma a las disposiciones fiscales que entran en vigor el primer día de 2022. https://twitter.com/SATMX/status/1476673115119890433 Los servicios a los que el SAT darán mantenimiento son generación, consulta, recuperación, cancelación y verificación. El fisco mexicano no aclaró si sólo los servicios de facturación del portal del SAT y sus aplicaciones estarán sin funcionamiento o también los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) o proveedores autorizados de facturación. Ante la pregunta de los usuarios en redes sociales, la autoridad respondió que los contribuyentes deberán comunicarse directamente con su proveedor de facturación autorizado para validar dicha información. https://twitter.com/dannrivera/status/1476678823462649856 Por último, el SAT pidió a los contribuyentes compresión y tomar sus precauciones.