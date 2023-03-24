El fisco recibió la distinción de Plata en la categoría "Mejor estrategia de transformación Digital CX - Mejor Iniciativa de automatización" El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México fue galardonado con el Premio Nacional CX por el Instituto Mexicano de Teleservicios por su plataforma OrientaSAT. Esta aplicación es un servicio de asistencia virtual que brinda atención a los contribuyentes y ha sido reconocido por su eficiencia y resultados. La ceremonia se llevó a cabo el 15 de marzo y la institución recibió la distinción de Plata en la categoría "Mejor estrategia de transformación Digital CX - Mejor Iniciativa de automatización". OrientaSAT es una plataforma que permite la interacción con los contribuyentes que desean recibir información y orientación relacionada con las funcionalidades disponibles en la aplicación electrónica Mis cuentas. Este servicio está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y puede ser accedido desde cualquier dispositivo con acceso a internet, como un equipo de cómputo, tablet o celular. De acuerdo con el propio SAT, desde su creación en 2021, como respuesta remota a la pandemia, OrientaSAT se ha convertido en un canal importante de atención junto con el Chat uno a uno, MarcaSAT y las redes sociales para los contribuyentes.

Reportan problemas con aplicativo

Aunque OrientaSAT, una de las plataformas del fisco, ha sido premiada, el aplicativo de declaración anual para personas morales ha presentado algunos problemas que han sido reportados por los contribuyentes. Entre las quejas más recurrentes, los usuarios han denunciado que la plataforma no guarda la información registrada por los contribuyentes. Esto se debe a que los cambios realizados en la declaración anual ya no se conservan por más de un día, a diferencia de años anteriores. Además, los contribuyentes han informado sobre otros problemas en la plataforma, como deducciones autorizadas que no son adecuadas, información presentada anteriormente que no aparece, la plataforma se queda congelada, no guarda la información o incluso borra todo lo que ya se había llenado. Por lo tanto, los contribuyentes han expresado su frustración ante estas fallas técnicas que han complicado el proceso de presentar su declaración anual.