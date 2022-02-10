La autoridad tributaria busca retirar el “Contrato Marco” a la empresa Rapax tras detectar malas prácticas como evasión fiscal Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer una serie de denuncias contra la empresa Rapax, propiedad de Marco Antonio Jesús Reyes Saldívar, conocido también como“El Zar de la limpieza”. Rapax, que da servicios de limpieza en Palacio Nacional, está vinculada con la empresa espía "Pegasus", así como con las empresas fantasma Zamtria y Grisuver, con las que Javier Duarte de Ochoa obtuvo dinero público de manera ilegal. De acuerdo con La Jornada, el SAT ha comenzado a entregar la documentación necesaria para que se le retire del “contrato marco” a Rapax y con esto terminen sus malas prácticas, como la evasión de impuestos. “Los señores están incumpliendo con el contrato, nosotros ya estamos haciendo los trámites ante la Secretaría de la Función Pública, estamos armando los expedientes para denunciarles y que sean de ser posible, que los saquen del Contrato Marco, porque incumplen con las condiciones” dijo Buenrostro.

Evasión de impuestos

Adicionalmente, la empresa cuenta con un contrato en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en el cual el cobro por cada empleado es menor al que sería si se les pagara el salario mínimo y las prestaciones sociales. La Jornada consultó un documento del Instituto Mexicano del Servicio Social, en el que se expone que, hasta el pasado viernes 4 de febrero, Rapax tiene 1991 empleados registrados, aunque por los contratos obtenidos, tiene una plantilla cercana a los 6 mil. Es decir, presuntamente se evaden impuestos de más de 4 mil trabajadores, con lo que evitan el pago de más de 6 millones de pesos al IMSS, Infonavit, Tesorería de la CDMX y al SAT. Además, “el zar de la limpieza” es dueño de la empresa Ocram Seyes, que presta servicios al Hospital General de México, La Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otros. Con esta empresa también ha evadido impuestos, pues según datos de dicho medio, ha generado contratos de más de 3 mil trabajadores, pero solamente se tienen asegurados 1,107 trabajadores, es decir a 2 mil no se les dan prestaciones, evitando un pago de cerca de 3 millones de pesos. “Muchas de estas empresas reciben apoyos de lideres sindicales, que se tiene que dedicar a defender a los trabajadores de la limpieza, pero más bien están defendiendo a las empresas para que no les den Seguro Social”, aclaró la jefa de SAT. La empresa Rapax ganó licitaciones en las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual ofrece el servicio de limpia en las instalaciones de Palacio Nacional. También trabaja para la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Fiscalía General de la República. Además, ha ganado licitaciones en autónomos como el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX y dependencias como el IPN, en donde obtuvo, por lo menos, 236 millones de pesos, de acuerdo con el portal Actuar.

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