Los vehículos que no cuentan con el documento que acredite su legal estancia en el país podrán regularizarse El 29 de septiembre de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el ...

Los vehículos que no cuentan con el documento que acredite su legal estancia en el país podrán regularizarse El 29 de septiembre de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se reforma el diverso por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. El decreto fue publicado el 29 de diciembre de 2022, para fomentar la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. Específicamente, para los vehículos que se encuentren en el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Con el decreto, los vehículos que no cuentan con el documento que acredite su legal estancia en el país podrán regularizarse. Esto, mediante las facilidades administrativas y estímulos que se prevén en el decreto. Las facilidades consisten en obtener la regularización del vehículo en territorio nacional, sin que se requiera certificado de origen, permiso previo de la Secretaría de Economía, intervención de agente aduanal, agencia aduanal, apoderado aduanal o de cualquier otro intermediario, ni inscripción previa en el padrón de importadores, y eliminando las contribuciones, aprovechamientos y multas federales que se causen o generen por la importación.

Modificaciones del decreto

Posteriormente, el decreto fue extendido hasta el 30 de junio de 2023, se incluyeron los estados de San Luis Potosí y Tlaxcala, y se eliminó el estado de Puebla. En una modificación posterior se incluyó el estado de Hidalgo, y se prorrogó la vigencia del decreto hasta el 30 de septiembre de 2023.

Prórroga

A través de esta nueva publicación, el decreto se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023.