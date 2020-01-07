Si no actualizas la información del buzón tributario, tendrás que pagar multas importantes. El buzón tributario es una aplicación que se ejecuta dentro del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se utiliza como herramienta de comunicación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. A los contribuyentes les sirve para realizar trámites, presentar promociones, depositar información o documentación, atender requerimientos y obtener respuestas a sus dudas. El SAT lo usa para notificar actos administrativos y responder a los contribuyentes.
Actualiza el buzón tributario
Este año entrará en vigor una modificación al artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación. Básicamente, el artículo dice que las personas físicas y morales inscritas en el registro federal de contribuyentes (RFC) tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de Internet del SAT*.* Con la modificación se obligaría a todos los contribuyentes a habilitar su buzón. Además deberán mantener actualizados los medios de contacto. Si no se hace esto, se entenderá que el contribuyente no quiere recibir notificaciones a través del buzón. Es decir, a partir de ese momento, todas las notificaciones serían por estrados.
Las multas
También entrará en vigor una reforma al artículo 86-D del CFF. Con esto, la multa por no tener actualizados los datos del buzón tributario sería de 3 mil 80 a 9 mil 250 pesos. Además, no se trata de una sola multa. Dar datos erróneos sólo es la primera. Pero después, cada vez que el SAT envíe notificaciones, avisos o cualquier otra cosa al buzón y no se revisen, se irán acumulando nuevas multas. Al final, como la información no es la correcta, pasará mucho tiempo antes de que el contribuyente revise estas notificaciones.
¿Cuándo entra en vigor?
- Para personas morales será a partir del 31 de marzo.
- Para personas físicas, a partir del 30 de abril.
- Por último, para contribuyentes asalariados será opcional.
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