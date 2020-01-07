Si no actualizas la información del buzón tributario, tendrás que pagar multas importantes. El buzón tributario es una aplicación que se ejecuta dentro del portal del Servicio de Administración Tri...

Si no actualizas la información del buzón tributario, tendrás que pagar multas importantes. El buzón tributario es una aplicación que se ejecuta dentro del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se utiliza como herramienta de comunicación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. A los contribuyentes les sirve para realizar trámites, presentar promociones, depositar información o documentación, atender requerimientos y obtener respuestas a sus dudas. El SAT lo usa para notificar actos administrativos y responder a los contribuyentes.

Actualiza el buzón tributario

Este año entrará en vigor una modificación al artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación. Básicamente, el artículo dice que las personas físicas y morales inscritas en el registro federal de contribuyentes (RFC) tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de Internet del SAT*.* Con la modificación se obligaría a todos los contribuyentes a habilitar su buzón. Además deberán mantener actualizados los medios de contacto. Si no se hace esto, se entenderá que el contribuyente no quiere recibir notificaciones a través del buzón. Es decir, a partir de ese momento, todas las notificaciones serían por estrados.

Las multas

También entrará en vigor una reforma al artículo 86-D del CFF. Con esto, la multa por no tener actualizados los datos del buzón tributario sería de 3 mil 80 a 9 mil 250 pesos. Además, no se trata de una sola multa. Dar datos erróneos sólo es la primera. Pero después, cada vez que el SAT envíe notificaciones, avisos o cualquier otra cosa al buzón y no se revisen, se irán acumulando nuevas multas. Al final, como la información no es la correcta, pasará mucho tiempo antes de que el contribuyente revise estas notificaciones.

¿Cuándo entra en vigor?

Para personas morales será a partir del 31 de marzo.

Para personas físicas, a partir del 30 de abril.

Por último, para contribuyentes asalariados será opcional.

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