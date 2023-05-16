La renuncia recaudatoria es aquel tratamiento de carácter impositivo que se desvía de la estructura “normal” de los impuestos, que da lugar a un régimen de excepción y que implica una menor o inclu...

La renuncia recaudatoria es aquel tratamiento de carácter impositivo que se desvía de la estructura “normal” de los impuestos, que da lugar a un régimen de excepción y que implica una menor o incluso nula recaudación Al cierre de 2022, se registraron renuncias recaudatorias asociadas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 639 mil 301 millones de pesos (mdp). Esto lo reportó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), en el análisis "Beneficios fiscales aplicados al IVA durante 2022". El documento indica que dicho monto implicó un incremento de 30.9 por ciento real, en las renuncias recaudatorias asociadas al IVA, en comparación con el año previo. El CEFP señaló que el aumento se explica por el aumento de 177 mil 264 mdp, asociado a la pérdida fiscal por tasas reducidas, que pasó de 395 mil 10 mdp en 2021 a 572 mil 274 mdp en 2022. Las renuncias recaudatorias asociadas al IVA muestran una tendencia de crecimiento constante, que significó un crecimiento medio anual de 12.9 por ciento real. Pero el año 2022 destaca por su considerable crecimiento desde 2018.

¿Qué son renuncias recaudatorias?

El concepto de renuncia recaudatoria se ha definido como aquel tratamiento de carácter impositivo que se desvía de la estructura “normal” de los impuestos, que da lugar a un régimen de excepción y que implica una menor o incluso nula recaudación. El análisis del CEFP indica que, en su mayoría, el considerable crecimiento de 2022 se explica por las siguientes causas:

Aplicación de las tasas diferenciadas en la franja fronteriza en 2019 (con un costo para ese año de 31 mil 779 mdp)

El incremento del consumo en alimentos y medicinas (que han crecido a una tasa media real anual de 10.5 y 13.1 por ciento, respectivamente)

La aplicación de la tasa cero a productos de higiene femenina, que en 2022 generó una pérdida fiscal por cinco mil 292 mdp.

Pero el CEFP explicó que el aumento de las renuncias recaudatorias asociadas al IVA es congruente con la política económica actual, que busca reducir la brecha en la desigualdad económica, mediante diversos instrumentos de política.