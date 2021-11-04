Un ex ayudante del Presidente será el encargado de supervisar la construcción de un acueducto en Sinaloa. Alejandro Isauro Martínez Orozco, miembro de la Ayudantía del presidente Andrés Manuel Lópe...

Un ex ayudante del Presidente será el encargado de supervisar la construcción de un acueducto en Sinaloa. Alejandro Isauro Martínez Orozco, miembro de la Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue comisionado para supervisar la construcción de canales de riego y un acueducto en Concordia, Sinaloa. Como señala Forbes, Martínez Orozco es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de la Ayudantía de la Unidad General de Política y Gobierno, Martínez ocupaba un cargo de dirección de área con un suelo de 79 mil pesos mensuales.

Antes de esto, trabajó en Morena como coordinador de campaña en San Luis Potosí en 2018. Previo a eso, fue profesor en el Seminario Mayor San José. Su primer empleo fue como capacitador y depurador del Padrón Electoral del Registro Federal de Electores del INE.

Otros funcionarios que han salido de la Ayudantía

Como señala Reforma, 16 asistentes han conseguido nuevos cargos tras su paso por la Ayudantía. A mediados de 2020, por ejemplo, se dio a conocer que Javier Portugal Dorantes y Paloma Rachel Aguilar Correa consiguieron puestos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Portugal Dorantes se convirtió en el Administrador Central de Servicios al Contribuyente; por su parte, Aguilar Correa se convirtió en la Administradora General de Recursos y Servicios. En ese momento, varios medios señalaron que ninguno de los dos contaba con experiencia en temas fiscales.

Otro ejemplo es el de Pamela López Ruiz. Tras su paso por la Ayudantía, se convirtió en la directora de “La Escuela es Nuestra” de la SEP. Para 2022, el presupuesto de este programa podría ser de casi 14 mil millones de pesos, según lo establecido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

Con información de Reforma y Forbes https://www.reforma.com/premian-a-otro-ayudante-de-amlo/ar2290536 https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-da-ascenso-a-otro-de-la-ayudantia-le-encarga-construccion-de-acueducto-en-sinaloa/

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